Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Новости Беларуси. Вечером 31 июля по приглашению Александра Лукашенко президент Узбекистана посетил государственную резиденцию «Заславль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками. Белорусский лидер презентовал своему узбекскому коллеге панно «Беларус» и вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра.

Шавкат Мирзиеев в свою очередь подарил Александру Лукашенко статую хоккеиста.