Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

Новости Беларуси. Вечером 31 июля по приглашению Александра Лукашенко президент Узбекистана посетил государственную резиденцию «Заславль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вечером 31 июля по приглашению Александра Лукашенко президент Узбекистана посетил государственную резиденцию «Заславль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками.
Белорусский лидер презентовал своему узбекскому коллеге панно «Беларус» и вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра.
Шавкат Мирзиеев в свою очередь подарил Александру Лукашенко статую хоккеиста.
Главы государств также пообщались в неформальной обстановке. Местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко в 2018 году после его визита в Узбекистан.