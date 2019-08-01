Прямой эфир

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками

01 августа 2019 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 31 июля по приглашению Александра Лукашенко президент Узбекистана посетил государственную резиденцию «Заславль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками-1

Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками.

Белорусский лидер презентовал своему узбекскому коллеге панно «Беларус» и вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками-4

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками-6

Шавкат Мирзиеев в свою очередь подарил Александру Лукашенко статую хоккеиста.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками-9

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками-11

Главы государств также пообщались в неформальной обстановке. Местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко в 2018 году после его визита в Узбекистан.

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками-14

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками-16

Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками-18

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Итоги очередного раунда переговоров трёхсторонней контактной группы по регулированию ситуации на юго-востоке Украины
31 июля 2019 20:22

Итоги очередного раунда переговоров трёхсторонней контактной группы по регулированию ситуации на юго-востоке Украины

Президент Узбекистана возложил венок к монументу Победы в Минске
31 июля 2019 19:20

Президент Узбекистана возложил венок к монументу Победы в Минске

Ситуация на Донбассе и II Форум регионов в Житомире: что обсуждали по телефону президенты Беларуси и Украины
31 июля 2019 10:35

Ситуация на Донбассе и II Форум регионов в Житомире: что обсуждали по телефону президенты Беларуси и Украины