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Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда

04 августа 2019 19:29
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Новости Беларуси. До перезагрузки отношений и такого пристального внимания со стороны глав государств торговля Беларуси с Узбекистаном держалась в основном на частниках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда-1

Ну, кто из нас не лакомится фруктами, овощами, орехами и специями из Узбекистана? Надир Ахметов, повар в третьем поколении, продает знаменитый узбекский плов, правда, сделанный из белорусских продуктов, на нашей «Комаровке».

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Очередь не заканчивается. В день только из одной белорусско-узбекской лавки разлетается до 100 килограммов плова.

Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда-4

Надир Ахметов, повар ресторана узбекской кухни:
Если человек хорошо знает свое дело. Продукты берем, которые идут на плов, не должны отличатся. Я имею в виду зависит от человека. Когда я делаю драники, тот, кто там кушает не говорит, что их сделал белорус или узбек.

Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда-7

Но это скорее самый очевидный пример возможной кооперации.

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# Еда # общество # Надир Ахметов # Фотофакт

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