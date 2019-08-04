Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда

Новости Беларуси. До перезагрузки отношений и такого пристального внимания со стороны глав государств торговля Беларуси с Узбекистаном держалась в основном на частниках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ну, кто из нас не лакомится фруктами, овощами, орехами и специями из Узбекистана? Надир Ахметов, повар в третьем поколении, продает знаменитый узбекский плов, правда, сделанный из белорусских продуктов, на нашей «Комаровке».

Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»

Очередь не заканчивается. В день только из одной белорусско-узбекской лавки разлетается до 100 килограммов плова.