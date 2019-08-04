Настоящий плов из белорусских продуктов. За день на «Комаровке» съедают 100 кг узбекского блюда

Новости Беларуси. До перезагрузки отношений и такого пристального внимания со стороны глав государств торговля Беларуси с Узбекистаном держалась в основном на частниках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. До перезагрузки отношений и такого пристального внимания со стороны глав государств торговля Беларуси с Узбекистаном держалась в основном на частниках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ну, кто из нас не лакомится фруктами, овощами, орехами и специями из Узбекистана? Надир Ахметов, повар в третьем поколении, продает знаменитый узбекский плов, правда, сделанный из белорусских продуктов, на нашей «Комаровке».
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Очередь не заканчивается. В день только из одной белорусско-узбекской лавки разлетается до 100 килограммов плова.
Надир Ахметов, повар ресторана узбекской кухни:
Если человек хорошо знает свое дело. Продукты берем, которые идут на плов, не должны отличатся. Я имею в виду зависит от человека. Когда я делаю драники, тот, кто там кушает не говорит, что их сделал белорус или узбек.
Но это скорее самый очевидный пример возможной кооперации.
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