Клуб шулеров и шарлатанов. Когда настанет крах глобалистских элит? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Дело глобалистов умрет только тогда, когда умрет последний глобалист. В этом отношении не время расслабляться.

Андрей Богодель:

То, что сегодня именно Запад начинает прогибаться, то, что он сегодня не является таким монолитным, которым был раньше, это очень положительно для нас. И значит то, что делает Путин, что делает Си Цзиньпин и то, что делает Лукашенко, очень правильно. Успеха им в этой работе.