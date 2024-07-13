Кризис западных элит. Глобалистских проект движется к краху?
Кризис западных элит. Глобалистских проект движется к краху?
Эрве Жювен, политик, депутат Европармента (2019-2024):
В Польше часть французских граждан не имеет возможности надеяться на хорошее будущее.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Позиция Запада напоминает сегодня клуб шулеров и шарлатанов.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Дело глобалистов умрет только тогда, когда умрет последний глобалист. В этом отношении не время расслабляться.
Андрей Богодель:
То, что сегодня именно Запад начинает прогибаться, то, что он сегодня не является таким монолитным, которым был раньше, это очень положительно для нас. И значит то, что делает Путин, что делает Си Цзиньпин и то, что делает Лукашенко, очень правильно. Успеха им в этой работе.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 14 июля, в 22:00.