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Клуб шулеров и шарлатанов. Когда настанет крах глобалистских элит? Анонс «САСС уполномочен заявить»

13 июля 2024 15:51
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Кризис западных элит. Глобалистских проект движется к краху?

Клуб шулеров и шарлатанов. Когда настанет крах глобалистских элит? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Эрве Жювен, политик, депутат Европармента (2019-2024):
В Польше часть французских граждан не имеет возможности надеяться на хорошее будущее.

Клуб шулеров и шарлатанов. Когда настанет крах глобалистских элит? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Позиция Запада напоминает сегодня клуб шулеров и шарлатанов.

Клуб шулеров и шарлатанов. Когда настанет крах глобалистских элит? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Дело глобалистов умрет только тогда, когда умрет последний глобалист. В этом отношении не время расслабляться.

Андрей Богодель:
То, что сегодня именно Запад начинает прогибаться, то, что он сегодня не является таким монолитным, которым был раньше, это очень положительно для нас. И значит то, что делает Путин, что делает Си Цзиньпин и то, что делает Лукашенко, очень правильно. Успеха им в этой работе.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 14 июля, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Богодель # Андрей Манойло

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