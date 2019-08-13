«Мы к людям должны относиться по-человечески». Александр Лукашенко принял с докладом Ивана Носкевича

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если есть в результате итоговом какие-то вещи, на которые вы должны обратить мое внимание, я готов выслушать. Но самое главное – ряд общественно значимых уголовных дел, которые вы ведете, в том числе которые находятся у меня на контроле. Хотелось бы услышать здесь ваш доклад. Если эти дела уже прошли через суд, ваши замечания, претензии к судебной системе. Это меня должно касаться напрямую, потому что Президент отвечает и за судебную ветвь власти.

В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что вызвало у меня настороженность, это чрезмерное затягивание следственных действий. Последний факт, который мне был доложен, я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру, по главному инженеру Завода колесных тягачей. Случай был, когда вы вели следственные действия аж четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали. Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески. Есть же другие методы для того, чтобы не задерживая человека взять его на контроль и получить факты противоправной деятельности. Не мне вас учить.