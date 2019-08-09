Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи КГБ, где ему доложили о реализации государственных программ в этой области, перспективах развития, а также показали образцы техники специальной связи отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале 2018 года во время рабочей встречи во Дворце Независимости председатель КГБ Валерий Вакульчик доложил Президенту о функционировании правительственной связи. Дело в том, что оборудование для нее ранее закупалось за границей и свой срок оно уже выработало. Было принято решение разработать белорусские аналоги, и Александр Лукашенко дал поручение создать технику завтрашнего дня. В стране не было такого производства, но несколько предприятий объединили усилия и разработали уникальные образцы.

Они, к слову, оказались дешевле, чем импортные. И вот сегодня Президенту доложили о выполнении ранее данных поручений. В частности, о переходе от аналогового к цифровому оборудованию, о вводе в эксплуатацию отечественных образцов техники и аппаратуры шифрования.

Главные критерии в ходе модернизации: защищенность, качество и надежность. Александр Лукашенко ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему технологическому развитию и пообещал поддержку на государственном уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь. Вы ее всегда получите, в приоритете получите. Я вас сориентирую – делать надежный, качественный продукт. Не можете – не делайте. А то у нас недавно Управление делами заказало в одной нашей фирме – изготовить целую систему. Деньги взяли, не сделали год, два, три. Провалили. Управление делами сейчас обижается и докладывает, что «они виноваты и не изготовили». А ты где был? Деньги платил, товар заказал. Прошло время – товара нет, а деньги использовали. Вот он виноват, и ты виноват. Зачем беретесь за то, что не можете. Ну а взяли, так сделайте. Он могли это сделать, но думали с рук сойдет.

Главе государства доложили о разработке систем подвижной правительственной радиосвязи, продемонстрировали линейку средств связи и аппаратуры шифрования, в том числе, защищенной мобильной телефонной связи. Разработчики применили современные решения и подходы. Вместо устаревших технологий белорусские специалисты создали и приняли в эксплуатацию современный подвижный узел связи из двух машин с экипажем 7 человек.

Кроме того, на базе микроавтобуса разработан еще один узел связи, уже следующего поколения. Его планируют принять на вооружение в 2020 году. Александр Лукашенко также напомнил о поручении, которое было дано начальнику Оперативно-аналитического центра во время недавнего доклада. Речь о слуховом и видеоконтроле.

Александр Лукашенко:

Нам надо серьезно посмотреть по отдельным направлениям контроля – слухового, видео и так далее. Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать – прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное – это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы.