Александр Лукашенко – Фионне Гибб: У вас прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы они были проецированы на Беларусь

Новости Беларуси. От Brexit до поддержки в развитии отношений Беларуси с США. 7 августа во Дворце Независимости Президент встретился с посолом Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От Brexit до поддержки в развитии отношений Беларуси с США. 7 августа во Дворце Независимости Президент встретился с посолом Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темы обсуждались самые различные. В последнее время отмечается рост взаимных интересов между странами. Товарооборот увеличивается, реализуются гуманитарные проекты. Официальный Лондон в Минске три с половиной года представляла Фионна Гибб. Ёе встреча с Александром Лукашенко состоялась по случаю окончания дипломатической миссии.
Все подробности у нашего корреспондента.
Так посол Великобритании в Беларуси завершает свою дипломатическую миссию в Минске. Тепло и, по ее же собственному признанию, с искренним сожалением.
Интересы официального Лондона в Минске Фионна Гибб представляла три с половиной года. За это время дипломат не только искренне полюбила нашу страну. Кстати, она трижды была участницей минского полумарафона. Главное – смогла посодействовать в том, чтобы туман в отношениях между Беларусью и Великобританией постепенно начал развеиваться. Александр Лукашенко личные заслуги посла отмечает особо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что сделано за время вашего пребывания и службы в Беларуси, не было сделано до сих пор никем. Всеми послами Великобритании не было сделано. Поэтому я вам за это очень благодарен. Это во многом благодаря вам. Все-таки 3,5 миллиарда долларов товарооборота – это фундамент любых отношений. Вы занимаете третье место в объемах товарооборота. Первое – Россия, затем Украина и Великобритания.
Отношения между официальным Лондоном и Минском сложно назвать безоблачными. Долгое время диалог внешнеполитических ведомств был ограничен. Но с 2016 года страны стали проявлять больше интереса друг к другу.
В Беларуси с визитом побывали британские официальные лица: от представителей королевской семьи до госминистра по торговой политике. В ответ Туманный Альбион посетили руководители нашего МИД и правительства. На фоне уже очевидного Brexit сегодня перед Королевством стоят новые внешнеполитические задачи.
Александр Лукашенко на встрече с Фионной Гибб: «Евросоюз – опора планеты»
Недавно назначенное правительство Британии во главе с премьером Борисом Джонсоном может сыграть «на руку» нашим двусторонним отношениям, активизировать контакты. Главное – не терять времени и открывать новые горизонты. Кстати, уже сегодня дипломаты в Минске и Лондоне активно ищут точки соприкосновения Беларуси и Великобритании.
Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Мы обсуждаем этот вопрос с представителями вашего посольства в Лондоне. Например, на сфере сельского хозяйства, сфере IT-технологий, на сфере здравоохранения.
Особые отношения у Лондона с Вашингтоном. Так их характеризовал еще Черчилль. А значит, отметил Президент, в налаживании диалога Беларусь – Соединенные Штаты Великобритания может оказать поддержку.
Александр Лукашенко:
У вас прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы эти отношения каким-то образом были проецированы и на Беларусь. Думаю, что вы сможете нам в этом помочь.
Я также благодарен вам за гуманитарное сотрудничество. Вы детишкам нашим помогали и помогаете после Чернобыля и лечиться, и восстанавливаться. Мы очень ценим вашу помощь и поддержку.
А также в спорте ваша команда приехала, прекрасно выступила здесь. И если у вас будет хоть какая-то возможность передать Себастьяну Коэ мои самые добрые пожелания, руководителю Международной федерации легкой атлетики. Ему будет приятно, что мы помним его в Беларуси. И мы ждем его в сентябре на матч Европа-США 9-10 сентября. Это только благодаря ему наши зрители увидят этот праздник.
Фионну Гибб на посту посла Великобритании в Беларуси сменит Жаклин Перкинс. Ее стаж как дипломата 30 лет. Сейчас она проходит языковую подготовку – учит язык.