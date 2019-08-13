Прямой эфир

«Мы назначили целый ряд экспертиз». Иван Носкевич прокомментировал расследование ЧП во время салюта 3 июля

13 августа 2019 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Глава государства также поинтересовался ходом расследования ЧП во время салюта 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы к людям должны относиться по-человечески». Александр Лукашенко принял с докладом Ивана Носкевича  

«Мы назначили целый ряд экспертиз». Иван Носкевич прокомментировал расследование ЧП во время салюта 3 июля-1

Следствие рассматривает четыре версии произошедшего. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз и следственного эксперимента.

«Мы назначили целый ряд экспертиз». Иван Носкевич прокомментировал расследование ЧП во время салюта 3 июля-4

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Основной версией, основной причиной возможной являются некачественные заряды – фейерверочные изделия, которые эксплуатировались при проведении салюта. Часть из них, как уже известно, была с истекшим сроком годности, другая часть подвергалась механической, так называемой, доработке перед обрезанием, укатыванием и т.д.

«Мы назначили целый ряд экспертиз». Иван Носкевич прокомментировал расследование ЧП во время салюта 3 июля-7

Мы назначили целый ряд экспертиз, которые нам должны дать ответ, находятся ли в прямой и причинной связи некачественный характер этих фейерверочных изделий, а также механические воздействия на них со взрывами, которые произошли во время салюта.

Также Президенту доложено о прекращении уголовного дела по поводу гибели сотрудника ГАИ в Могилеве.

# Взрыв пиротехники, фейерверк # происшествия # Иван Носкевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно на шиномонтаже был обнаружен револьвер времён ВОВ
13 августа 2019 11:03

В Гродно на шиномонтаже был обнаружен револьвер времён ВОВ

Брестчанин на спор хотел переплыть водоём и утонул. Мужчина не умел плавать
13 августа 2019 10:15

Брестчанин на спор хотел переплыть водоём и утонул. Мужчина не умел плавать

Столкновение Volkswagen с машиной Департамента охраны МВД попало на видео
13 августа 2019 09:47

Столкновение Volkswagen с машиной Департамента охраны МВД попало на видео