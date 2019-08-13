«Мы назначили целый ряд экспертиз». Иван Носкевич прокомментировал расследование ЧП во время салюта 3 июля

Новости Беларуси. Глава государства также поинтересовался ходом расследования ЧП во время салюта 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следствие рассматривает четыре версии произошедшего. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертиз и следственного эксперимента.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси: Основной версией, основной причиной возможной являются некачественные заряды – фейерверочные изделия, которые эксплуатировались при проведении салюта. Часть из них, как уже известно, была с истекшим сроком годности, другая часть подвергалась механической, так называемой, доработке перед обрезанием, укатыванием и т.д.

Мы назначили целый ряд экспертиз, которые нам должны дать ответ, находятся ли в прямой и причинной связи некачественный характер этих фейерверочных изделий, а также механические воздействия на них со взрывами, которые произошли во время салюта.

Также Президенту доложено о прекращении уголовного дела по поводу гибели сотрудника ГАИ в Могилеве.