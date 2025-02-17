Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Это, девочки, такой вот извращенный способ мышления. Впрочем, если в твоей родной Латвии президент-содомит единственный на всю Европу, тут поневоле сам станешь извращенцем, разве нет? Они нашего безвиза, нашего примера, нашего спокойствия и нашей правоты боятся как огня. Вот и мечутся, не зная, что и сделать. Запретить? Так ведь только что в Мюнхене целый вице-президент США ругался, цитирую: «Правительство Байдена отчаянно пыталось заставить замолчать людей, которые просто выражали свое мнение. Но правительство Трампа будет делать все наоборот. И я надеюсь, что мы сможем работать над этим вместе».

Знаете, что самое смешное, девочки? Вместе, разумеется, не с Линкявичюсом, побрезгуют, и не с нынешней, лежащей под такими Латвией, а, например, с Беларусью. И наши контакты с американцами действительно за последнее время увеличились в разы. И уже появляются первые результаты. Пока латышские извращенцы бегают с криками: они там вербуют, закройте ворота, никого не пущайте. Мы здесь с американцами снова начинаем договариваться о разумном будущем. И они продолжают вербовать наших, а мы – их. И заключать новые сделки, и торговать, и обмениваться, и делать все для того, о чем прекрасно знают и белорусские, и латышские народы.