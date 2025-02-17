В Палате представителей прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Беларуси

На фоне нынешней мировой турбулентности геополитическое взаимопонимание и экономическое партнерство дорогого стоит. Именно такой формат отношений у Минска и Астаны. При этом Беларусь и Казахстан продолжат развивать стратегическое партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Векторы и детали сегодня обсудили на встрече белорусских парламентариев с главой казахстанской дипмиссии в нашей стране. Два государства активно взаимодействуют на различных интеграционных объединениях, а также на международных площадках. У Минска и Астаны единые или весьма схожие взгляды в мировой повестке. При этом беспрецедентное санкционное давление не помеха взаимовыгодному диалогу. Один из, безусловно, эффективных форматов – развитие межпарламентских отношений.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы придаем очень большое значение также межпарламентскому взаимодействию с Казахстаном. В Национальном собрании Республики Беларусь создана очень большая группа дружбы, состоящая из 18 депутатов и членов Совета Республики. Мы заинтересованы в углублении отношений, в выстраивании более плотного взаимодействия, в организации визитов спикеров парламентов и как верхней палаты, так и нижней палаты.

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

У нас высокий уровень отношений. Наши отношения можно с полным основанием охарактеризовать как отношения стратегического партнерства и дружбы. Наши отношения активно развиваются по всему спектру взаимодействия: и в политической сфере, и в торгово-экономической, и культурно-гуманитарной. И мы надеемся, что так же будет развиваться.

В 2024 году взаимный товарооборот между Беларусью и Казахстаном составил миллиард 100 миллионов долларов. В 2025-м перспективы по наращиванию взаимной торговли и развитию инвестиционного сотрудничества сохраняются. Например, в Казахстане реализуются полтора десятка крупных проектов в сфере промышленной кооперации с Беларусью. Это производство сельхозтехники, автомобилей, а также лифтового оборудования.