Москве нужны корейские добровольцы? Лукашенко и Путин развеяли очередной фейк украинской пропаганды

Новости Беларуси. Положительный прогноз для экономики, правда о наемниках и перспективы сотрудничества от Минска до Пхеньяна. Накануне наш Президент совершил рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Положительный прогноз для экономики, правда о наемниках и перспективы сотрудничества от Минска до Пхеньяна. Накануне наш Президент совершил рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Сочи главы государств провели переговоры. Хотя эта встреча по дипломатическому протоколу была лишь рабочим визитом, но оказалась очень продуктивной. Среди прочих тем в повестке значилось укрепление интересов Союзного государства на внешнеполитическом векторе. В Минске и в Москве за последнее время состоялись две знаковые встречи.
Сотрудничество с глобальным югом Александр Лукашенко обсудил, принимая президента Экваториальной Гвинеи. А Владимир Путин провел переговоры с лидером КНДР. Не обошли стороной и тему экономики. Глава государства отметил, что есть повод для оптимистических прогнозов.
Лукашенко: думаю, в 2024 году мы выйдем на досанкционный уровень работы нашей экономики
И это в условиях санкций. Хотя политические и бизнес-элиты Старого Света признают: без российского сырья экономика еврозоны значительно просела. Не обнадеживающее заявление для внешнего рынка энергоресурсов сделал и наш президент. Приоритеты поменялись. Вместо внешних продаж, ставка теперь на обеспечение внутренних потребностей.
Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции, старший научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН:
Какие экономические планы есть у России на следующий год, это обсуждается с белорусскими союзниками, чтобы в эти планы выстраивать и белорусский интерес. Это, мне кажется, правильно и важно с учетом того уровня отношений, который между нами есть.
По завершении переговоров президенты ответили на вопросы журналистов. Основная тема – информационные вбросы касательно встречи лидеров России и КНДР. Западные эксперты и политики увидели украинскую тему. Якобы Москве нужны корейские добровольцы и снаряды. Обвинения беспочвенны. Недостатка в резерве нет. 300 тысяч российских добровольцев подписали контракт с армией. А наш президент подчеркнул, что привлечение наемников из стран глобальной коалиции – стиль украинской стороны. Это подтвержденные факты. Эта встреча лидеров стала уже седьмой с начала года. Произошла сверка часов как по вопросам двусторонних отношений, так и по международным аспектам.