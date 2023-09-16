Москве нужны корейские добровольцы? Лукашенко и Путин развеяли очередной фейк украинской пропаганды

Новости Беларуси. Положительный прогноз для экономики, правда о наемниках и перспективы сотрудничества от Минска до Пхеньяна. Накануне наш Президент совершил рабочий визит в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сочи главы государств провели переговоры. Хотя эта встреча по дипломатическому протоколу была лишь рабочим визитом, но оказалась очень продуктивной. Среди прочих тем в повестке значилось укрепление интересов Союзного государства на внешнеполитическом векторе. В Минске и в Москве за последнее время состоялись две знаковые встречи.

Сотрудничество с глобальным югом Александр Лукашенко обсудил, принимая президента Экваториальной Гвинеи. А Владимир Путин провел переговоры с лидером КНДР. Не обошли стороной и тему экономики. Глава государства отметил, что есть повод для оптимистических прогнозов.

Лукашенко: думаю, в 2024 году мы выйдем на досанкционный уровень работы нашей экономики

И это в условиях санкций. Хотя политические и бизнес-элиты Старого Света признают: без российского сырья экономика еврозоны значительно просела. Не обнадеживающее заявление для внешнего рынка энергоресурсов сделал и наш президент. Приоритеты поменялись. Вместо внешних продаж, ставка теперь на обеспечение внутренних потребностей.