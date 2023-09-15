Лукашенко: в Беларуси рассчитывают в 2024 году выйти на досанкционный уровень работы экономики

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи 15 сентября заявил, что в Беларуси рассчитывают в следующем году выйти на досанкционный уровень работы экономики. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что в Беларуси решают эти вопросы. Страну пытались крепко наклонить, но ничего не получилось. «Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем», – отметил Президент. Но следующий год, по его словам, прогнозируется хорошим. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК и другие, которые связаны с конфликтом в Украине, практически решены. В каком направлении двигаться, в Беларуси знают, сказал Лукашенко.

Говоря об интеграционном сотрудничестве, белорусский лидер отметил, что должностные лица двух государств неплохо поработали. Свыше 80% задач, которые стояли перед правительствами, выполнены. «Думаю, что дожмем и остальные вопросы», – подытожил Лукашенко.