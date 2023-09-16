Польский политолог: запугали народ – люди боятся ходить на советское кладбище, чтобы не подумали, что шпион
В ходе электоральной кампании в Польше не ожидают хамских фальсификаций. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил политолог Томаш Янковский, сославшись на общую атмосферу в стране: польские политики стремятся создать авторитарный режим, но пока успехи не так очевидны. Тем не менее для перестраховки оппозиционная партия «Гражданская платформа» привлекла к наблюдению за комиссиями около 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В Польше продолжается процесс уничтожения памятников советским воинам, в том числе мемориалы польским солдатам, которые вместе с Красной армией освобождали страну от фашизма.
Томаш Янковский, политолог (Польша):
Польская историческая паранойя: сами против всех, но не против США, там наши друзья, там все про нас думают. Народ тоже уже запугали. Есть в народе люди, которые приходят с цветами на советское кладбище, но делается это так, чтобы никто не видел. Просто боятся. Никто не хочет читать про себя, что он шпион другой страны.
По словам эксперта, скоро в Польше не останется доказательств того, что наши народы вместе боролись с нацистскими захватчиками. Это в очередной раз доказывает, что сохранение исторической правды – необходимость. В нашей стране бережно хранят память о героях и не вычеркивают из календаря значимые даты. Напротив, их становится больше. Уже завтра, 17 сентября, страна в третий раз отпразднует молодой, но такой важный праздник – День народного единства.