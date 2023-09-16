«Армянское руководство подчинено Соросу, США и Госдепу». Будет ли новая война за Карабах? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:

Будет ли новая война за Карабах? Или же есть шанс на мирное урегулирование?

Нынешнее армянское руководство целиком подчинено внешним кураторам, а именно Соросу, США, Госдепу.

Я считаю, что Франция должна защищать Армению. Это то, о чем они говорили. Но на самом деле получается, что они гораздо больше помогают Азербайджану.

Это блеф, который продается уже на протяжении нескольких лет. Какие союзники? Кто там будет за них воевать? Франция что ли будет воевать?

Не можем мы спокойно смотреть, когда у нас на пространстве ОДКБ конфликт. Их надо решать. Это наши братья там, мы в одном государстве жили.