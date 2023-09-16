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«Армянское руководство подчинено Соросу, США и Госдепу». Будет ли новая война за Карабах? Анонс «САСС уполномочен заявить»

16 сентября 2023 10:18
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Надежда Сасс, СТВ:
Будет ли новая война за Карабах? Или же есть шанс на мирное урегулирование?

«Армянское руководство подчинено Соросу, США и Госдепу». Будет ли новая война за Карабах? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Нынешнее армянское руководство целиком подчинено внешним кураторам, а именно Соросу, США, Госдепу.

«Армянское руководство подчинено Соросу, США и Госдепу». Будет ли новая война за Карабах? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Я считаю, что Франция должна защищать Армению. Это то, о чем они говорили. Но на самом деле получается, что они гораздо больше помогают Азербайджану.

«Армянское руководство подчинено Соросу, США и Госдепу». Будет ли новая война за Карабах? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Это блеф, который продается уже на протяжении нескольких лет. Какие союзники? Кто там будет за них воевать? Франция что ли будет воевать?

«Армянское руководство подчинено Соросу, США и Госдепу». Будет ли новая война за Карабах? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Не можем мы спокойно смотреть, когда у нас на пространстве ОДКБ конфликт. Их надо решать. Это наши братья там, мы в одном государстве жили.

«Армянское руководство подчинено Соросу, США и Госдепу». Будет ли новая война за Карабах? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Проблема Карабаха сегодня – это проблема, которая будет бесконечно долго. Но это будет проблема как армян, так и азербайджанцев. До тех пор, пока не появится сильный игрок, который в состоянии навести там порядок и примирить эти народы.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». В воскресенье, 17 сентября, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Фотофакт

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