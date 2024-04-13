«Жалко не потерянного времени, а погибших людей». Воскресенский о ситуации в Украине

Ни Беларусь, ни Россия не хотят, чтобы страдал братский украинский народ. На этом накануне акцентировал внимание Александр Лукашенко, общаясь с журналистами. Белорусский лидер отметил, что сегодня самое время Украине принять решение о мирных переговорах. Тем более, что не только обстановка, но и подспорье для этого есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Воскресенский, политолог:

Жалко не потерянного времени, а погибших людей. Если бы тогда украинская делегация не сделала демарш, перенеся переговоры сначала в Стамбул, а том вообще соскочив с них, сейчас бы смотрели и наблюдали абсолютно другую реалию. Сейчас опять сошлись звезды. И Президент России, и Президент Беларуси говоря: давайте договариваться. Пусть это будет «Минск-3». Не хотите «Минск-3», ради Бога, пусть это будет «Стамбул-2». Но, в конце концов, прекращайте эту мясорубку. На поле боя у наших украинских коллег нет никаких успехов. И их не может быть по определению.

Вопрос о легитимности нынешнего президента Украины уже поставлен – Рачков. Подробности.

Ситуацию в Украине надо рассматривать шире. Это все еще конфликт между Западом и Россией. Сегодня две стороны борются за поддержку стран глобального юга. В то время как Америка делает шаги в обратную от мира сторону, Россия предлагает реальный путь решения. Партнеры это видят. Цель Кремля – выйти из конфликта с как можно большим количеством союзников, что в перспективе обеспечит многополярность. Ради достижения задачи – Россия готова пойти на небольшие уступки Киеву. Но в любом случае, даже если Киев откажется от переговоров, Запад не сможет представить Россию агрессором.