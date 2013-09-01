Мнение россиян: Главное отличие современной политики в России: «Вор должен сидеть в правительстве», а в Беларуси: «Вор должен сидеть в тюрьме»

Новости Беларуси. Следственный Комитет Беларуси задержал и предъявил обвинения гендиректору «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Речь идет об афере по переделу всего калийного рынка планеты и огромных финансовых потерях белорусской стороны.

Впрочем, некогда дружественное предприятие «Уралкалий» сейчас больше связывают с именем олигарха Сулеймана Керимова. Российские блогеры в шутку называет его бизнес не «Уралкалий», а «Укралкалий».

Отечественные же правоохранители далеки до иронии. В Следственном комитете заявили о готовности объявить в международный розыск и самого олигарха. Известного не только похождениями с красавицами и владением футбольным клубом «Анжи», но многочисленными подозрениями в рейдерских захватах бизнеса. И вот, похоже, что обвиняемая сторона хочет представить калийное дело как политическое, а не экономическое.

На неделе российские бизнес-бармены предложили белорусам отведать новый коктейль. Для приготовления понадобятся приличная калийная соль, привезенная из солигорских шахт и нефть, кстати, та самая, что течет в нефтепроводе «Дружба».

Почему именно такой микс оказался в этом бокале, сейчас станет понятно. Разберем коктейль на ингредиенты. Начнем с калия. Точнее «Беларуськалия» и «Уралкалия». С 2005 года обе компании договорились совместно продвигать свой товар, то есть удобрения, на мировые рынки посредством единого трейдера – «Белорусской калийной компании». Следующие 5 лет международные эксперты окрестят «золотым веком соли». Но в 2010-м, когда олигарх Сулейман Керимов становится акционером «Уралкалия», и начинаются проблемы между партнерами. Фактически с того момента единая компания превращается в кампанию по отжиму белорусской собственности. Дагестанский миллиардер уже тогда положил глаз на лакомый кусок белорусского подземелья, однако продавать недра синеокой, естественно, никто не стал.

Видимо, дальше Керимов решает действовать уже привычным для себя способом, хорошо отработанным еще в 90-е. Не зря же бизнесмена называют «главным рейдером России». На его счету обанкроченные и выкупленные после этого добывающие предприятия «Сельвинит», «Внуковские авиалинии», «Варьеганнефть», «Автобанк», спекуляции акциями «Газпрома» и «Сбербанка» за кредиты самого же «Сбербанка» и многое другое.

На 3 млрд долларов он купил акции «Газпрома» и других российский компаний. Керимов ставил на то, что рынок отрастет. Это уже вторая большая попытка Керимова выступить в качестве рыночного спекулянта.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Я знаю образ действий и культуру поведения российских олигархических структур. На российский рынок пришел резко ухудшить финансовое положение предприятия, для того чтобы потом поставить его на колени, поставить перед выбором банкротства либо продажи ему по небольшой цене. Белорусское государство, учитывая значимость «Белкалия», должно было реагировать быстро и убедительно и в доступной даже для российского олигарха форме. Что, собственно говоря, и произошло.

Итак, что происходит с «Белорусской калийной компанией»? К середине 2011-го ключевые кабинеты, в которых позже будут решаться судьбы как российских, так и белорусских калийных потоков, занимают люди Керимова во главе с Владиславом Баумгертнером – гендиректором «Уралкалия» и главой наблюдательного совета БКК. Свои помощники у Баумгертнера будут и в региональных представительствах по всему миру. Как выяснится позже, топ-менеджмент даже не постесняется воровать компьютеры у БКК с важной коммерческой информацией.

Тем временем в швейцарском оффшоре работает компания «Уралкалий-трейдинг». Именно через нее в обход «Белорусской калийной компании», которая должна заниматься сбытом российского калия, с нарушением обязательств перед официальным Минском и идет торговля. Известно, что последние 5 грузовых судов, в общей сложности это около 150 тысяч тонн, вступившие в сговор переписывают с калийной компании на оффшорную швейцарскую. Таким образом, деньги поступают не общему трейдеру, а непосредственно в кошелек олигарха из «Уралкалия».

Известен и факт, когда судно, стоявшее в порту Клайпеды под белорусскую погрузку мошенники перенаправляют в питерский порт, там на борту оказывается российский калий и отправляется покупателю. Таким образом, к моменту выхода «Уралкалия» из БКК 30 июля на счету общей компании не было ни одного российского рубля.

Евгений Оболенский, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Более того, 30 июля на сайте самого «Уралкалия» была размещена информация о том, что контракт с Китаем в объеме 500 тысяч тонн уже будет заключен не через «Белорусскую калийную копанию», а напрямую с «Уралкалием». По большому счету, когда «Уралкалий» сделал такое публичное заявление о том, что реализация калийных удобрений будет осуществлена вне «Белорусской калийной компании», тем самым он подчеркнул то, что вся товаропроводящая сеть, которая была сформирована, я хочу сказать, что и ключевые топ-менеждеры в «Белорусской калийной компании», и менеджеры в региональных представительствах с этого момента преследовали только лишь коммерческие интересы «Уралкалия».

При этом российские бизнесмены обвиняют белорусскую сторону в недобросовестности. Впрочем, фактов, свидетельствующих об обратном, достаточно. В обход «Белорусской калийной компании» «Уралкалий» продает около 80% своей продукции, в то время как «Беларуськалий» по прямым контрактам отгрузил немногим больше 1,5%. Кроме того, для российских покупателей солигорского продукта от лица БКК топ-менеджмент «Уралкалия» выставляет заоблачные цены, создавая все условия, чтобы клиент от белорусского товара отказался.

Дмитрий Харитончик, заместитель начальника отдела продаж ЗАО «БКК»:

Приходили запросы из России от российских потребителей хлористого калия на поставку удобрений, мы вынуждены были отвечать на эти запросы в рамках нашей ценовой политики, установленной менеджментом БКК. Естественно, что эти запросы заканчивались конкретными продажами в очень значительном количестве случаев.

Дмитрий Прохоцкий, и.о. заместителя гендиректора по коммерческим вопросам и логистике ОАО «Беларуськалий»:

Российским менеджментом проводилась такая политика сдерживания поставок белорусского калия на российский рынок. Хотя мы видели, что интерес у российского потребителя к нашему продукту есть. Российскому потребителю предлагался заведомо завышенный уровень цены, который вынуждал этого российского потребителя отказаться от белорусского продукта и обратить внимание на продукт, производимый российскими производителями. В результате объем реализации калия в Российскую Федерацию свелся к минимуму.

Юрий Крупнов, председатель Движения развития и Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

Здесь произвольные действия крупнейшей компании, которая воображает, что она живет сама по себе, вне интересов государства и населения государства, которые собственно и создали эту компанию. А произвольные действия «Уралкалия» и менеджмента «Уралкалия» привели к ситуации, напрямую обрушающей весь мировой рынок калия. Действия правоохранительных органов Республики Беларусь представляются вполне оправданными.

Как раз в тот день, 30 июля, когда Баумгертнер заявил о разрыве «Уралкалия» с БКК, аналитики и операторы фондовых рынков назвали «черным калийным вторником». Но об этом чуть позже. А пока еще об одной мошеннической схеме.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Акции Уралкалия колебались в диапазоне 220-240 рублей. С начала июля начали падать, ближе к середине июля падение ускорилось и достигло отметки 160 рублей. То есть падение произошло где-то приблизительно на 25%.

Примечательно, что в условиях колебания цен свои пакеты акций «Уралкалия» изменили три инвестора, пришедших в компанию одновременно в 2010 году и, по слухам, друживших между собой. Бизнесмен Несис, депутат Муцоев и олигарх Керимов. А теперь смотрим.

Аккурат перед обвалом акций «Уралкалия» на биржах, Муцоев и Несис продают свои пакеты по пока еще высоким ценам. Этим сливом уже заинтересовалась федеральная служба по финансовым рынкам России. Не исключено, что о предстоящем обвале, который состоялся 30 июля в связи с разрывом с БКК, друзья самым что ни на есть незаконным образом узнали заранее. Что и называется инсайдерством и что по всему миру карается уголовно. А после обвала подешевевшие акции скупает Керимов.

Вот факты. 26 июля, до заявления об обвале 4 дня. У Керимова чуть больше 17% акций. А это уже 20 августа, спустя 20 дней с момента удешевления акций на четверть, у вышеупомянутого через его фонд в Швейцарии уже почти 22% активов.

Николай Трифонов, председатель Белорусского общества оценщиков:

Сами по себе скупка и покупка акций — это законные абсолютно биржевые операции. Но здесь очевидно использовалась так называемая инсайдерская информация. То есть некоторые люди, заранее зная и, может быть, даже имея возможность повлиять на решения, использовали это для получения экономической выгоды. Это, вообще говоря, уголовное наказание. Это махинация, безусловно.

Впрочем, свою мошенническую сверхидею правая рука Керимова Баумгертнер не скрывает. Вот цитата из письма с подписью гендиректора «Уралкалия» партнерам, где предлагается установить цену на хлористый калий в размере 5,5 тысяч российских рублей за тонну, чтобы обеспечить снижение на 24% по сравнению с текущей стоимостью. Не нужно быть финансовым аналитиком, чтобы понять: это сокрушительный демпинг. А вот схема силового захвата рынка, которую озвучил и сам Баумгертнер.

Владислав Баумгертнер, генеральный директор ОАО «Уралкалий»:

Ключевые трейдеры перейдут из «Белорусской калийной компании» в «Уралкалий-трейдинг». А мы не будем обращать внимание на цены, будем размещать максимально возможные объемы производства. Естественно, это приведет к тому, что доля рынка «Уралкалия» будет увеличиваться, это доля будет в общем-то отбираться силовых образом у других игроков.

В итоге пострадал весь мировой рынок калия. Потери – около 20 млрд долларов.

Дэн Дикер, аналитик издания «The street» (Канада):

Очевидно, что это своего рода ценовая война. «Уралкалий» понимал, что в будущем, когда все рухнет, они будут иметь с этого выгоду. Пока основные поставщики в шоке от происходящего. Например, американская «Mosaic» упала сразу на 42%. Канадская «Potash Corporation» обвалилась на 20%. Это самое сокрушительное падение за последние десятилетия.

В итоге, некоторые ведущие мировые компании сворачивают свои проекты по развитию. Проще говоря, открывать новые месторождения и шахты из-за низкой цены на калий теперь не выгодно. Например, по словам аналитиков, это поставит крест на разработках нового рудника в Канаде, а ведь это могли бы быть чьи-то рабочие места.

Билл Дойл, глава компании по производству калийных удобрений Potash Corp. of Saskatchewan (Канада):

Исторически компании, которые брали на вооружение такую стратегию максимизации объемов на фоне низких цен, в итоге вредили самим себе больше, чем кому бы то ни было. У нашей компании тоже был такой негативный опыт в прошлом. Калий – это не обувь: если цены на калийные удобрения снизятся вдвое, это не значит, что сельхозпроизводители закупят вдвое больше объемов. Они все равно приобретут столько, сколько им необходимо для своих хозяйств.

Это потери в мировом масштабе, а вот урон от Баумгертнера и его компании мошенников в Беларуси. Расторгнутые контракты с клиентами БКК, срыв отгрузок на сумму более 100 млн долларов и долги. Известно, что под товарные потоки «Белорусской калийной компании» «Уралкалий» взял кредитов на сумму около 1 млрд долларов, а поставки продукции через этого трейдера не превысили и 650 млн долларов.

На откровенные финансовые махинации официальный Минск ответил по закону: Баумгертнер задержан и обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Еще четверо его подельников объявлены в международный розыск, им грозит до 10 лет лишения свободы. А учитывая, что в результате аферы пострадали интересы многих стран, следствием занимается и Интерпол.

Константин Шалькевич, начальник Управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Интерпол всегда относится к подобным запросам очень внимательно. Бывает, что даже иногда и отказывают. Но в случае с обвиняемыми Олегом Петровым, Константином Солодовниковым, Игорем Евстратовым и Дмитрием Самойловым решение было принято в течение двух часов. Розыск Интерполом – это не что иное, как подтверждение авторитетнейшей международной организации правильности и обоснованности действий белорусских правоохранительных органов.

Несмотря на потрясение на мировом рынке калийных удобрений, солигорские шахтеры свою работу продолжают. на сентябрь – полный график рудных работ.

Александр Долгих, и. о. главного инженера третьего рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Рудник у нас работает в штатном режиме. Вы можете убедиться в этом, посмотреть в окно: у нас крутятся шкивы на копрах.

Валерий Кириенко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

Наше предприятие работает в штатном режиме в зависимости от тех объемов, которые требует рынок. И мы уверены, что мы сохраним весь коллектив, который сегодня работает у нас в акционерном обществе, сохраним и приумножим заработную плату.

Бригадир Сергей в шахте трудится почти три десятка лет. Рассуждает по-своему просто, но, кажется, логично: в России все лакомые куски промышленности расхватали еще в 90-е, поэтому солигорские шахты выглядят для олигархов золотым дном. Только вот не получится: белорусские принадлежат белорусам.

Сергей Гринюк, бригадир:

Они уже как бы, можно так сказать, «зажрались». И они не только наш рынок, они мировой рынок бросили. Нив коем случае нельзя отдавать предприятие.

Виталий Павленко, горнорабочий:

Это деньги не только их, это вообще общий труд. Это деньги страны и, можно так сказать, и наши, это нашими руками добыто все. А то, что так поступили в «Белкалием», то это очень обидно. Должны понести наказание.

«Беларуськалий» приносит не только миллиарды государству, но и дает тысячи рабочих мест жителям Солигорска. И деньги, заработанные шахтерами, не залегают на дне этих самых шахт, а хорошо видны снаружи. Строятся детские сады, школы. Кстати, вчера здесь открыли новую на 720 мест. А местные жители воровство со стороны российских махинаторов сравнивают с кражей из собственных кошельков. ведь это 100 млн долларов можно было потратить с пользой.

Если «Беларуськалий» для Солигорска предприятие градообразующее, то «Уралкалий» в Пермском крае скорее градоразрушающее. Березники, под которым проходят неукрепленные шахты, в прямом смысле уходят под землю. Только проблемы шахтерского города предприятие, похоже, не волнуют.

Зато главный акционер «Уралкалия» Сулейман Керимов сорить деньгами не стесняется. Вот он на свой корпоратив пригласил певицу Шер. А это «Bugatti» стоимостью около 2 млн долларов, подаренная олигархом футболисту Роберто Карлосу, игравшему за клуб «Анжи», который тоже принадлежит магнату. А еще есть особняк на Антибе за 20 млн долларов, 2 яхты и 2 личных самолета. А вот он же во время инаугурации президента Дагестана, выдувает пузыри из жвачки. Видимо, так выражает свою заинтересованность к происходящему.

Владислав Шурыгин, политолог (Россия):

Наш российский олигархат очень широко известен своим хамством и презрением к чужим законам. И в других странах очень хорошо знают, кто такой Керимов. Это любитель поездок на очень дорогих автомобилях и коллекционер женщин. И, собственно говоря, вся его компания примерно та же самая контора.

А вот как характеризуют Сулеймана Керимова российские издания.

Информационное агентство «Руспрес»:

Первой действительно крупной сделкой бывшего экономиста электротехнического завода в Махачкале стала скупка контрольного пакета акций компании «Нафта Москва» с последующей распродажей ее активов. Именно такие операции стали визитной карточкой Керимова. В 2001 году предприниматель Андрей Андреев против своей воли лишился нескольких крупных активов: страховой компании «Ингосстрах», Автобанка, меткомбината «Носта». Эти компании достались «Нафте» Керимова и были ею перепроданы.

Журнал Forbes:

Керимов и сам не чужой во «власти»: он дважды был депутатом Госдумы, с 2008 года он – сенатор от Дагестана. Не являются секретом и его хорошие отношения с помощником президента Аркадием Дворковичем.

Информационно-аналитическая газета «The Moscow Post»:

Высокую роль в формировании деловых связей Аркадия Дворковича, как и в его карьере на госслужбе, сыграла супруга – Зумруд Рустамова. Г-жа Рустамова с 2006 по 2008 год была управляющим директором представительства оффшора «Нафта-Москва (Кипр) Лимитед», с 2009 года член совета директоров ОАО «Полюс Золото». За всеми этими компаниями стоит человек, который сегодня, как говорят, является локомотивом «дагестанской группы» – это предприниматель и владелец махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Сулейман Керимов.

Да и в целом подобных российских олигархов российская же пресса называет не иначе как «паразитирующий класс».

Журнал Forbes:

Паразитирующий класс, давно уже перебравшийся жить на Запад и рассматривающий Россию как свои «охотничьи угодья», рано или поздно переведет свой бизнес подальше от «этой дикой страны» – в оффшоры, то есть, в конечном счете, под иностранную юрисдикцию. Парадоксально, но потворствуют ему в этом российские же чиновники – например… Аркадий Дворкович.

Социально-аналитическая газета «Аргументы Недели»:

Эксперты считают, что именно Сулейману Керимову, братьям Магомедовым и Билаловым чиновники во главе с Дворковичем обеспечат в первую очередь бесконфликтные положительные результаты в приватизационных конкурсах.

Но вот устроить в Беларуси что-то наподобие дикой российской у Керимова не получилось.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

В числе других на предмет причастности к совершению противоправных действий проверяется также один из основных акционеров «Уралкалия» Сулейман Керимов. У следствия есть все основания для возбуждения в отношении него уголовного дела и объявления его в международный розыск. Я полагаю, что возбуждение уголовного дела можно ожидать в ближайшее время.

Госконтроль проверил деятельность и «Белорусской калийной компании». Итог – бухгалтерия и этого предприятия усилиями российских горе-управленцев была черной.

Денис Бартош, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Нарушение налогового законодательства, невозврат валютной выручки из-за рубежа, а также вывод в пользу подконтрольных «Уралкалию» структур десятков тысяч тонн продукции «Беларуськалия». Подтверждение этих фактов будет являться основанием для подготовки и предъявления исков, а также инициирование процедуры на наложение арестов на активы и товары филированных с «Уралкалием» структур, в том числе и за рубежом.

Мошеннические действия руководства «Уралкалия» – тема №1 не только в белорусских, но и в российских СМИ. Эксперты сравнивают ситуацию с целенаправленной атакой, а российскому бизнесу теперь придется долго восстанавливать репутацию перед мировым сообществом.

Андрей Бунич, руководитель Союза предпринимателей и арендаторов России:

Керимов сам в соей практике применяет административный ресурс сплошь и рядом. Любые его партнеры по прошлым делам могут рассказать, как это осуществляется. У нас этих конфликтов в России, ну, просто вагон и маленькая тележка. Мы знаем, как в России делаются дела.

Елена Сахнова, руководитель управления машиностроения, транспорта, материалов ЗАО «ВТБ Капитал»:

Все это было сделано лишь с одной целью – убедить «Беларуськалий» быть более сговорчивым. Я боюсь, что России вообще никогда не восстановить свою репутацию. И всегда инвесторы и другие компании будут этого бояться, и всегда будут к России уже относиться хуже, и всегда акции российских компаний будут торговаться с дисконтом.

Кирилл Бенедиктов, политолог (Россия):

План, скорее всего, был такой: обвалить рынок добиться ослабления позиций «Беларуськалия» на мировом рынке и выдвинуть руководству Беларуси ультиматум. А затем купить «Беларуськалий» по низкой цене. В российских условиях подобные планы, как правило, срабатывают – это такая цивилизованная форма рейдерского захвата. Но тут белорусы сделали свой ход. Очевидно, что олигархическая атака на белорусский калийный рынок отбита и отбита успешно. И хотя интересы страны надо жестко отстаивать, сочувствия попавшие в переплет олигархи почему-то не вызывают.

Григорий Трофимчук, политолог (Россия):

Россияне очень негативно относятся к своим олигархам, к которым в том числе они относят и Буамгертнера, здесь нет никаких сомнений. Поэтому Беларусь сделала вот такой наконец ответный ход. Законы должны соблюдаться именно той страны, стороны, на территории которой ведется соответствующий бизнес.

Афера топ-менеджеров стала топ-новостью и в безнес-кругах. Сергей Усков возглавляет представительство российской компании в Беларуси. Его предприятие по производству средств для защиты растений успешно работает в Минской области уже 6 лет. Руководитель рассуждает: если в белорусском бизнесе принято играть по правилам, то российский напоминает бои без правил.

Сергей Усков, глава представительства российской компании в Республике Беларусь:

Исходно это непорядочные действия, когда в рамках одной компании отыгрывались интересы своей стороны. В Беларуси олигархического такого процветания нет, здесь более спокойная обстановка и более понятны правила хозяйствования.

От комментариев не могут удержаться и простые россияне. К слову, радиостанция «Русская служба новостей» на неделе провела опрос среди слушателей. В результате 885 проголосовавших поддержали действия белорусских властей в отношении руководства «Уралкалия».

Мнение пользователя Механикк, форум издания «Аргументы и Факты»:

Все природные богатства страны должны принадлежать народу, а не кучке ушлых жуликов-олигархов, мошенническим образом получивших их. Разве у кого-то это вызывает сомнения?! Молодцы белорусы, что борются с ворьем не на словах, не на деле!

Мнение пользователя Грек, форум Интернет-портала КМ.Ру (Россия):

Дело УГОЛОВНОЕ, рейдерский захват карается во всем мире. Была бы прозрачная схема не было бы [ни дела], ни задержания.

Пользователь Michele Nero, Интернет-форум газеты «Взгляд» (Россия):

Так держать. [В Беларуси] предотвратили структурами Керимова рейдерский захват «Беларуськалия». Там от этого защищают, а у нас потакают, поэтому Беларусь и сохранила промышленный потенциал.

Пользователь, Интернет-форум газеты «Взгляд» (Россия):

Главное отличие современной политики в России: «Вор должен сидеть в правительстве», а в Беларуси: «Вор должен сидеть в тюрьме».

Пользователь Михаил Старовойтов, Интернет-форум газеты «Взгляд» (Россия):

Мне белорусы ближе, чем Баумгертнер и Керимов вместе взятые, и еще надо учитывать тот факт, что воры эти присвоили себе то, что на самом деле принадлежит народу, народом построено и добыто из недр Русской земли.

А еще планировали присвоить то, что принадлежит народу белорусскому. «Не получится,» – отвечают на минских улицах. И уверяют: в этом деле – никакой политики, чистой воды уголовщина.

Белорусы:

Грабят Беларусь, правильно их арестовали. Дать им надо в кости, чтобы больше не было такого.

Я считаю, что правильно сделали, что арестовали. Потому что если договор есть, то его надо соблюдать.

Правильно наши поступили, что их арестовали, и будут судить. Ведь 80% россиян поддерживают за то, что мы вот так поступили.

Это не политическая задача, это чисто экономическая. И надо по-партнерски правильно поступать.

Только вот поступать по-партнерски хотят далеко не все. На неделе в России сообщили о планах закрутить для Беларуси нефтяной вентиль. Якобы по техническим причинам трубопровод с символическим названием «Дружба» требует ремонта, в результате чего белорусы недополучат 400 тысяч тонн «черного золота».

Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ЕсооМ:

Вот этот демарш с нефтью – это явно политический, конечно, шаг, тем более с тем огромным участком, о котором говорят. Прохудилось 700 км, их надо ремонтировать. Из-за этого сокращают поставки нефти на Беларусь. Неожиданно и резко. Это политика большая. И нам стоит, наверное, посмотреть свой участок. Может, он тоже прохудился на польском направлении? И будет большая угроза и срыв поставок на Европу.

Впрочем, рушить многолетние крепкие белорусско-российские деловые отношения из-за одного дела. пусть крупного и криминального, в российском полит-истеблишменте собираются далеко не все.

Игорь Сечин, президент российской государственной нефтяной компании «Роснефть»:

«Роснефть» рассчитывает сохранить поставки нефти в Беларусь в прежних объемах. Мы поставляем туда сырье, перерабатываем… Нам там все нравится. Мы рассчитываем, что работа будет строиться по контракту. Мы будем просить «Транснефть» выполнить поставки… [Я] уже обратился в «Транснефть» по этому вопросу.

Вот и выходит, что в коктейле от российских бизнес-барменов смешалось гораздо больше, чем просто калий и нефть. Жадность одних, хитрость других и убытки для третьих, четвертых, пятых… К тому же, в тексте рецепта с каждым днем прибавляется новых, зачастую незаконных ингредиентов. Но что касается коктейля из соли и нефти, очевидно, на вкус он вряд ли покажется приятным. Но расхлебаемся и с ним, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.