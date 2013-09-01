Александр Лукашенко 31 августа открыл самую компьютеризированную школу Беларуси и побывал на уроке 1 «А»

Новости Беларуси. День знаний 31 августа в Беларуси. В школах, гимназиях и лицеях прошли торжественные линейки. С праздником учащихся, студентов, аспирантов, учителей, педагогов и родителей поздравил президент Александр Лукашенко. В 2013 году в республике за парты сядут около миллиона учащихся, каждый десятый из них – первоклассник.

В этот день по традиции в Беларуси открылось несколько школ. 31 августа президент Александр Лукашенко и его младший сын Николай отмечают День рождения. Наш телеканал присоединяется ко всем многочисленным поздравлениям.

По традиции в этот день у главы государства рабочий график. Александр Лукашенко побывал на празднике в средней школе № 51 в Минске. Это учебное заведение одно из немногих, которое начинает работать по программе «Электронная школа».

Школу № 51 возвели за два года. За ходом строительства будущие ученики и их родители могли наблюдать из окон своих домов. Школа находится в центре микрорайона Лошица-4, который сейчас активно застраивают. Учебное заведение рассчитано на 760 человек. Вакантными пока остаются 13 классов – они примут будущих юных жильцов тех домов, которые сейчас достраивают в этом квартале.

На торжественную линейку с интересом и даже волнением 31 августа шли не только первоклассники, но и ученики постарше. Ведь 51-я стала одним из 11 учебных заведений, которые начнут работать по программе «Электронная школа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интеллект умной школы уже начинает проявляется на входе в здание. Каждый ученик обязан иметь при себе не только дневник, учебники и тетрадки, но и персональную карточку, которая отмечает прибытие в школу. Устройство автоматически отправляет родителям смс-уведомление о том, что ребенок уже на уроках.

Такая карточка позволит не только контролировать посещаемость, но еще и поможет вести учет расходов «карманных денег».

Галина Черник, директор средней школы № 51 г. Минска:

Этой же карточкой учащегося можно оплачивать и горячие завтраки и обеды в столовой за безналичных расчет. Будет использоваться как электронный формуляр в библиотеке. А на будущее планируется это использоваться и в транспортной системе.

Кроме того, система умной школы включает в себя и электронные журналы и дневники. Таким образом родители смогут мгновенно узнавать об оценках, которые получают их дети. Учителя же смогут, не вызывая взрослых в школу, объяснять отметки и давать советы по воспитанию в режиме онлайн.

Никита Кайтанов, ученик средней школы № 51 г. Минска:

Новая система – будет прикольно и немножко страшно, потому что будут отправляться оценки. Я не настолько отличник. Родители будут знать оценки. Я всегда им показывал дневник, но чуть позже, если плохая оценка.

Но все эти виртуальные нововведения не повлияли на проведение торжественной линейки, которая прошла по всем традициям еще советского времени. Президент Александр Лукашенко, который приехал на открытие этой знаковой для Минска школы, в своем выступлении отметил, что белорусская система образования сохранила лучший опыт прежних поколений, обогатив его передовыми достижениями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

День Знаний мы с вами встречаем в прекрасной, современной школе в одном из самых молодых и быстрорастущих микрорайонов нашего Минска. Сегодня чистотой и свежестью сияет не только ваша школа, но и все учебные заведения Беларуси. Все (взрослые и дети, педагоги) на отлично подготовились к учебному году.

Выпускники школ XXI века должны владеть новейшими информационными технологиями, свободно говорить на иностранных языках и не просто помнить правила и формулы, а уметь их применять в жизни, на практике.

Школа призвана обеспечить каждому ребенку равные условия для жизненного старта в зависимости от его стараний и способностей. Для успешного решения этих задач необходимо шире внедрять современные средства обучения. С нынешнего года в Минске начинается реализация масштабного инновационного проекта «Электронная школа». Благодаря этому проекту, компьютерные технологии охватят все стороны школьной жизни. Ваше учебное заведение станет одним из первопроходцев в этом важном и интересном деле.

Обращаясь к учителям, президент назвал их самыми надежными помощниками в работе с людьми. В 2013 году к занятиям приступят около двух миллионов учащихся и студентов – это 1/5 населения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, так уж сложилось, я уже второй день в школе. Вчера и сегодня, стоя перед детьми, я всматривался в глаза наших детей, наблюдал за нашими родителями. И меня не покидала одна очень важная мысль. Я хочу с вами ею сегодня поделиться. Вы знаете, каждое поколение в своей жизни, если так можно выразиться, совершало знаковые поступки, и происходили события, которыми не только это поколение, которое свершило их, но и последующие, гордились. Поколение до нас свершило великий подвиг, защитив нашу страну от коричневой чумы. То поколение, которое свершило подвиг, победив в годы Великой Отечественной войны. Поколение до того поколения, которое совершило этот подвиг, гордилось тем, что оно свергло ненавистный режим царизма и восстановило в истории новую общественную формацию. Правда, сейчас многие пересматривают это событие. Ну, Господь с ними, кто это делает. Не исключено, что и нас с вами будут переворачивать и пересматривать. Такой уж уклад жизни. Но Октябрьская революция – это был подвиг того поколения.

Что же наше поколение сотворило? Сотворило, чтобы мы гордились, и вы, наши дети, гордились этим поступком. Мы создали первое в истории нашей страны, нашего народа государство. Мы его создали, создали фундамент этого государство. И, вглядываясь в лица детей, я думал о том, что мы еще, я обращаюсь к взрослым и педагогам, всем, кто меня услышит, мы сделали еще не все. Надо, может быть, где-то в чем-то отказывая себе, но обязательно сделать этот процесс необратимым.

Мы не можем больше позволить, чтобы не только мы, но и наши дети жили не на своей земле. Мы должны сделать все, чтобы на этом клочке белорусской земли навсегда ўсталявалась і ўмацоўвалась наша беларуская дзяржава. Чего бы это ни стоило для нас, взрослых, мы это должны сделать. Мы не должны больше позволить, чтобы наши дети были парабками или наемными. Мы должны сделать все, чтобы наши дети гордились нами, гордились нашим подвигом, подвигом, который привел к тому, что мы создали свое государство на своей земле. Вот такая мысль не покидает меня уже который день перед этим величественным праздником.

Я как президент сделаю все для того, чтобы мобилизовать общество на выполнение этой святой задачи – сделать процесс строительства нашей государственности, нашего государства необратимым.

Передав символический ключ от школы ее руководителю, Александр Лукашенко перерезал красную ленту и пошел ознакомиться с умной школой. На входе директор подарила президенту электронную карточку почетного гостя.

Школа укомплектована по последнему слову образовательной техники. Здесь есть шесть лингафонных кабинетов для изучения иностранных языков. Оборудованы два кабинета информатики и два кабинета информационных технологий для младших школьников. В одном из них как раз шел урок 1 «А» класса.

Среди других технических новинок, которые показали президенту, была система для дистанционного образования. Дети, которые не могут ходить в школу по состоянию здоровья, смогут присутствовать на уроках виртуально.

Кроме того, Александра Лукашенко ознакомили и с новыми подходами в обучении информатике. На уроках школьникам показывают, как собирать из компонентов компьютеры. А в кружке робототехники объясняют основы программирования на примере настоящих роботов.

Для занятий физкультурой есть и тренажерный, и гимнастический, и спортзалы. Александр Лукашенко подарил баскетбольной команде форму и мячи и принял участие в тренировке.

Завершилась экскурсия президента по школе в буфете, который примет первых посетителей уже в понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По примерно такому же маршруту 31 августа с этой школой знакомились ученики вместе с родителями. Судя по всему, уроки здесь прогуливать не будут. И не только из-за электронной системы контроля.

Ученица средней школы № 51 г. Минска:

Все понравилось. В школе очень красиво, уютно. Очень ждем понедельника, когда начнем учиться. Очень красивые классы.

Мать учеников средней школы № 51 г. Минска:

У нас надежда большая на эту новую школу и на все, что здесь будет происходить. Во-первых, безопасность для детей, приход-уход детей из школы – все это будет под контролем. Затем все-таки век новых технологий инновационных, поэтому это нужная школа для наших детей.

Ученик средней школы № 51 г. Минска:

Очень хорошо. И хоккейную площадку давно хотел, и даже в спортивном зале видел, что есть трибуны.

Еще одну новую школу отрыли в Солигорске. А 2 сентября праздничную ленточку перережут на открытии новой школы в деревне Дотишки.

Еще в 2013 году каждая область Беларуси при содействии Банка Развития обзавелась 10 школьными автобусами. Новая техника для сельской местности – поручение Президента. Сегодня две трети детей в деревнях подвозят на учебу школьными автобусами, треть добираются на рейсовых. В течение 5 лет проблему полностью решат, закупив минимум 300 машин.

Спецавтобус ярко-желтого цвета прозвали «школьник». В нем 22 пассажирских места с ремнями безопасности. Для сумок и рюкзаков предусмотрены полки. Для удобства самых маленьких – выдвижная ступенька.

Среди родителей, которые на неделе привели своих детей в школы на линейку, был и Президент. Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем присутствовали на праздничной линейке, посвященной началу нового учебного года, в Острошицко-Городской средней школе Минского района, где в 3 «Б» классе учится Николай.