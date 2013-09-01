Кому выгодно нападать на Сирию и влияет ли мнение ООН на решение политических вопросов сегодня? Интервью с политологом Сергеем Кизимой

Ракетно-бомбовые удары по Сирии хотя и возмутят многих, но не удивят никого. Мир, похоже, вернулся к Средневековью, когда любая сверхдержава с позиции силы плюет на вопросы международного права.

Что удивительно: пока Дамаск находится в ожидании катастрофы, в Израиле тысячи людей стоят в очередях, чтобы получить противогазы. Иран намекал, что не останется в стороне от сирийского конфликта и может предпринять ответные меры против Израиля. То есть взрывная волна от ударов по Сирии пройдет по десятку стран.

Свержение Асада станет прелюдией, считают эксперты. Кто следующий, ведущий программы «Неделя» поинтересовался у политолога Сергея Кизима.

Если касаться предыстории конфликта, чем Сирия так не угодила США и их союзникам? В общем-то, наверное, еще недавно это вполне была благополучная страна.

Сергей Кизима, политолог:

Для Запада достаточно того факта, что Сирия ближайший и фактически единственный серьезный союзник Ирана в регионе. Поскольку Иран очень важно Западу себе подчинить, это громадная страна с 80-миллионным населением почти, высокотехнологичная, соответственно, с большими запасами природных ресурсов, то уже давно была поставлена задача Сирию приструнить, Сирию, соответственно, от Ирана отколоть, из Сирии сделать марионетку Запада, которую можно будет использовать против Ирана.

Почти половина стран НАТО отказались от вторжения. Германия, соответственно, отказалась, много других влиятельных чинов НАТО отказываются. Они видят, что ситуация не ясна, они не понимают, все-таки кто нес ответственность за химическую атаку.

С точки зрения здравого смысла и логики, ясно, что Асад, который два с лишним года держится в условиях этой развязанной войны, и даже более того, по объективным данным, ситуация которого выглядит все более выигрышной, то есть есть шансы, что в ближайшие месяцы он может одержать победу над мятежниками, ясно, что он абсолютно не заинтересован в создании предлога для того, чтобы всю страну, где находится правительственное здание и правительственные войска, проутюжили мощными ракетами, взорвав все, что мешает в данный момент оппозиции вооруженным путем прийти к власти. То есть многие, естественно, руководствуются здравым смыслом.

Но есть еще и позиция опять же и тех, кто ссылается на Египет, на Ливию, Афганистан тот же самый, Ирак, где вторжение Запада в той или иной форме произошло или была помощь серьезная оказана военная либо другая, или поддержка тем, кто проводил революции, была оказана. И все это трансформировалось в хаос, в бардак, в нарастающие проблемы, в множественное количество террористов, в растущие проблемы со стороны этих стран для других стран, в опасности голодных бунтов, в убийства послов западных стран, обстрел пассажирских самолетов. И у них уже смысл их возражений следующий: пусть там даже кто-то виноват, но, наказывая этого виноватого, мы можем привести к власти тех, кто действительно будет взрывать по всему миру, чтобы создать некий там халифат или просто-напросто банально заработать денег. То есть мы множим фактически очаги нестабильности. Сирия будет таким очагом, а может быть, даже похлеще, чем в свое время был Афганистан и Пакистан.

Сергей Кизима: «Для Запада достаточно того факта, что Сирия ближайший и фактически единственный серьезный союзник Ирана в регионе. Поскольку Иран очень важно Западу себе подчинить, это громадная страна с 80-миллионным населением почти, высокотехнологичная, соответственно, с большими запасами природных ресурсов, то уже давно была поставлена задача Сирию приструнить, Сирию, соответственно, от Ирана отколоть, из Сирии сделать марионетку Запада, которую можно будет использовать против Ирана.»

А почему Западу именно выгодно создание таких очагов?

Сергей Кизима:

Так в том-то вопрос, что выгодно, к примеру, председателям военных корпораций, которые знают, что если 500 томагавков взлетят с авианосцев США и приземлятся на территории Сирии, значит, будет заказ на новые 500 или 600 томагавков. Это, соответственно, сотни миллионов долларов. Американцев можно понять: у них сейчас, как никогда, актуальны финансовые вопросы, вопрос долга. Конечно, им нужен тот, кто разделит с ними расходы по этой военной операции. Выгодно, к примеру, председателям военных корпораций, которые знают, что если 500 томагавков взлетят с авианосцев США и приземлятся на территории Сирии, значит, будет заказ на новые 500 или 600 томагавков. Это, соответственно, сотни миллионов долларов.»

Какова роль Организации Объединенных Наций сегодня, оказывают ли они какое-то влияние на решение глобальных политических вопросов в мире?

Сергей Кизима:

К сожалению, нужно констатировать достаточно простой факт: Организация Объединенных Наций не имеет той роли в мире, которую должна выполнять. Это связано и с тем, что полномочия стран в Совбезе ООН уже больше не соответствуют реальной картине мира. Франция, где 60 с небольшим млн человек, является членом Совета безопасности ООН, Индия, где более 1 млдр 200 млн человек не является членом Совета безопасности ООН, постоянным членом с правом решающего голоса. То есть фактически ясно, что при такой расстановке, когда не учтено мнение действительно крупных серьезных стран при рассмотрении тех ситуаций, которые есть, при недостаточном финансировании, осуществляемом в основном западными странами, когда ООН постоянно боится предпринять шаги, которые каким-то образом обидят Запад, и в силу этого сократится их резко финансирование. Ясно, что в такой ситуации ООН пытается играть роль мирового арбитра, но действует не всегда беспристрастно, и часто эти действия не оказывают никакого фактически влияния на развитие событий.

Сергей Кизима: «К сожалению, нужно констатировать достаточно простой факт: Организация Объединенных Наций не имеет той роли в мире, которую должна выполнять. ООН пытается играть роль мирового арбитра, но действует не всегда беспристрастно, и часто эти действия не оказывают никакого фактически влияния на развитие событий.»

В случае, если гражданская война в Сирии прекратится, сколько времени может занять восстановление страны?

Сергей Кизима:

Это годы, если не десятилетия. В стране очень многое разрушено, разрушены крупные города. Естественно, что промышленность фактически находится в развалинах, она и так не была достаточно сильна. Добыча на нефтепромыслах снизилась до совершенно смешной цифры. Учитывая, что это не очень прибыльные нефтепромыслы, учитывая, что там фонтаны нефти гигантские не бьют, а этого едва хватает на небольшой экспорт и удовлетворение потребностей страны, то после завершения гражданской войны большие деньги туда не придут.