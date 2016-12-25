МКАД-2 – трасса, которая станет импульсом для развития Минской области и обновления дорог местного значения

Новости Беларуси. Минск теперь дважды окольцован. На неделе открыт последний участок второй минской кольцевой автодороги. Замкнувшись, новая МКАД из космоса похожа на гигантское сердце, наблюдать за ним, правда, может пока только один белорус – Олег Новицкий. А вот для земных путешественников это 160 километров качественного дорожного полотна.

Сегодня в Беларуси машин больше, чем выпускала вся автопромышленность Советского Союза. А транзитные потоки с Запада на Восток, с Юга на Север и обратно перегрузили МКАД в несколько раз. Транспортная артерия, того и гляди, закупорится. Отдельные участки – уже на критической отметке движения в 100 тысяч машин за сутки.

У белорусской столицы теперь две МКАД. Это значит, автотрафик вокруг города изменится. Став властелином двух колец, Минск перенаправит часть машинопотока на новую бетонку. Поэтому движение не задохнется, как в некоторых крупных столицах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время планировали эту дорогу строить с 2011 по 2017 годы. Мною было принято решение построить один кусок за год и второй кусок за год. Тогда даже министр наш не верил, что мы это можем сделать. Мы напряглись и сделали один кусок за год, еще один – за год. За два года получили прекрасную дорогу.

До момента, когда Президент настоял на активизации работ, проект уже несколько лет пробуксовывал. Одновременно Александр Лукашенко поставил задачу использовать по максимуму местное сырье. И белорусские цементные заводы в разгар строительного кризиса получили многомиллионные заказы, а дорожники научились передовым технологиям укладки цементобетона. 90 из 160 км второго кольца из этого материала. Шутят: можно даже самолеты сажать.

Виктор Шумчик, директор Белорусского дорожного научно-исследовательского института «БелдорНИИ»:

Расчетная толщина этой цементобетонной плиты – 24 см. Расчетный срок службы цементобетона до капитального ремонта – 25-30 лет. Это минимальный срок.

В практическом смысле это в несколько раз большая долговечность по сравнению с асфальтом. Две полосы в каждую сторону. Мосты и развязки, ограждения против лобовых столкновений.

Александр Лукашенко:

На уровне Всемирного банка признали, что мы строим дорогу в два-три раза дешевле, чем наши соседи. На этой дороге никто ничего не украл. Цена нормальная.

«Бетонка» станет и скоростной магистралью между городами-спутниками. Вдоль ее запланировано строительство СТО, гостиниц, агроусадеб. Вот и станет обрученным с бизнесом второе минское автокольцо.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

8 инвестиционных площадок, это площадки не мелкие. Там есть и торговые объекты крупные, и логистические центры. Эффекты достигаются непрямой окупаемостью.

МКАД-2 – не только импульс для развития Минской области. Освоенные технологии дорожного строительства пойдут дальше по стране. Государство вплотную займется местными дорогами.

Александр Лукашенко:

Берем кредит в банке и потом возвращать будем кредит из тех пошлин, которые платит население в бюджет. В ближайшем месяце мы у меня соберемся, обсудим и примем решение, как будет восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок, а их порядка двух тысяч, должен быть соединен с районным центром. И за одну пятилетку мы восстановим дороги местного значения.

Вторую кольцевую Президент опробовал на пассажирском автобусе на скорости 70 км в час. Такое ограничение из-за технологии. На этом участке дороги пока надо воздержаться от противогололедных веществ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дорога уже появилась в электронных навигаторах. Впрочем, вторая кольцевая даст возможность вздохнуть с облегчением не только водителям, но и пешеходам. Ведь если меньше трафик вокруг столицы, значит воздух здоровее.