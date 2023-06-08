Лукашенко: важнейший вопрос – остановить украинский конфликт

Рано или поздно мы будем говорить о причинах этого конфликта, но сейчас важнейший вопрос – его остановить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг, 8 июня, во время встречи с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент отметил, что украинский конфликт – это только один из примеров, как элиты Запада тратят триллионы долларов на милитаризацию и разорение стран. «Как человек уже опытный в политике хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины», – обратился Лукашенко к присутствующим. Он отметил, что со временем будет идти разговор и о причинах этого конфликта, но сейчас важно его остановить.

Лукашенко заявил, что поскольку Беларусь и Российская Федерация на одной стороне, наши страны записаны в соагрессоры. В «соогрессоры» после третьего дня начала конфликта, а может, и с первого, так как мы предложили мирный процесс, отметил белорусский лидер. А Минские соглашения начались в Беларуси. Три раунда переговоров прошли, а потом Украине дали команду в Беларусь не летать, сказал Лукашенко.

Затем мирные переговоры решено было перенести в Стамбул. По словам президента Беларуси, был выбран проект договора, в котором были прописаны большие уступки со стороны РФ. Документ уже был согласован представителями делегаций, но на этом этапе мирные переговоры закончились. Объяснил Александр Лукашенко, почему так произошло. Украина, скорее всего, эти решения уже тогда не принимала. А нынешний момент характеризуется тем, что Запад, воюющий в Украине, ждет результатов контрнаступления. Если бы там не было западного оружия и наемников, давно бы все завершилось, сказал Президент.