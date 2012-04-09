Минстройархитектуры: Жилищному строительству в Беларуси требуются структурные изменения

Новости Беларуси. В Министерстве архитектуры и строительства сообщили, что жилищному строительству в Беларуси требуются структурные изменения. Так, необходимо предусмотреть возможности решения квартирного вопроса для тех, кто не имеет право на льготное кредитование.

Для белорусов, которые могут рассчитывать на господдержку, следует ввести так называемый госзаказ. По мнению специалистов, будущий владелец не должен быть обременен проблемами строительства. Необходимо предлагать уже готовый вариант с определенной стоимостью и местом расположения.

Изменения должны коснуться и земельных участков. Места под индивидуальный застройки исполкомы будут подыскивать с учетом предъявляемых требований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла и о возможных изменениях в льготном кредитовании. Так, по мнению специалистов, докредитование заключенных по старой схеме договоров позволило бы избежать долгостроя.

Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

13 указ формировался исходя из тех финансовых ресурсов, которые есть. Чтобы не создавать необоснованных социальных ожиданий. Нельзя же пообещать и не сделать. Поэтому если экономические возможности позволят сделать этот шаг, я думаю, что органы финансового управления примут соответствующее решение. Для решения социальных проблем это было бы весьма полезно, рационально. И не создавало бы того долгостроя, который иногда появляется. А, может даже, не иногда, а довольно часто из-за того, что часть жителей, строящих жилье, может платить за эту стройку, а часть без кредита никак не может.