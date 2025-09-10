Прямой эфир

Венгрия подтвердила солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки

10 сентября 2025 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Закрытие границы в Польше – это антинародный шаг, направленный против простых людей. А также проявление нечестной конкуренции. Так в МИД Беларуси прокомментировали решение официальной Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Максим Рыженков.

Рыженков: закрытие границы в Польше – антинародный шаг, направленный против простых людей. Подробнее.

Международная повестка широко обсуждалась на заседании белорусско-венгерской межправкомисии по экономическому сотрудничеству. Для участия в переговорах прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия подтвердила солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки. В ходе переговоров стороны обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества – от промышленности и туризма до сельского хозяйства и медицины. Результатом стало подписание ряда документов, в том числе программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Венгрии.

# Беларусь-Венгрия # Максим Рыженков # Петер Сийярто

Другие новости рубрики

Все новости
Рыженков: закрытие границы в Польше – антинародный шаг, направленный против простых людей
10 сентября 2025 11:27

Рыженков: закрытие границы в Польше – антинародный шаг, направленный против простых людей

Рыженков и Сийярто возглавят заседание межправкомиссии Беларуси и Венгрии в Минске
10 сентября 2025 05:56

Рыженков и Сийярто возглавят заседание межправкомиссии Беларуси и Венгрии в Минске

10 тысяч иностранных детей в Польше могут изъять! Что задумал Навроцкий? Рассказал политолог
09 сентября 2025 18:06

10 тысяч иностранных детей в Польше могут изъять! Что задумал Навроцкий? Рассказал политолог