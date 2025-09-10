Закрытие границы в Польше – это антинародный шаг, направленный против простых людей. А также проявление нечестной конкуренции. Так в МИД Беларуси прокомментировали решение официальной Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Максим Рыженков.

Рыженков: закрытие границы в Польше – антинародный шаг, направленный против простых людей. Подробнее.

Международная повестка широко обсуждалась на заседании белорусско-венгерской межправкомисии по экономическому сотрудничеству. Для участия в переговорах прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия подтвердила солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки. В ходе переговоров стороны обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества – от промышленности и туризма до сельского хозяйства и медицины. Результатом стало подписание ряда документов, в том числе программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Венгрии.