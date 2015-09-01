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1 сентября Александр Лукашенко отправился с 3-дневным рабочим визитом в Китай

01 сентября 2015 14:01
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Сегодня, 1 сентября, борт номер один из национального аэропорта «Минск» взял курс на Пекин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 70-летию победы в антияпонской войне и окончания Второй мировой. Предусмотрен и ряд двусторонних встреч Александра Лукашенко с руководством КНР.

Алексей Беляев, политолог:
Китай – одно из крупнейших государств мира, во-первых, и по численности населения, и по своей экономической мощи, по сути, вторая экономика в мире. Поэтому для 10-миллионной Беларуси любое сотрудничество с Китаем уже априори является выгодным. Китай – один из крупнейших партнеров вне стран СНГ для Беларуси. Товарооборот между нашими странами постоянно растет. Одновременно с этим для Беларуси очень важно как раз в современных условиях кризиса, мировых экономических потрясений найти взаимодействие, найти новые рынки для сбыта своей продукции, наладить сотрудничество по созданию каких-то наукоемких продуктов. Здесь у нас как раз с Китаем наметился очень серьезный тренд по сближению. 

Что касается празднований 70-летия окончания Второй мировой войны в Китае, приглашение  принять участие в торжествах в Пекине получили представители полусотни государств. Большинство из них подтвердили своё участие. В их числе 30 президентов. Это главы таких стран как Россия, Казахстан, Пакистан, Сербия и Венесуэла. Также ожидается приезд генерального секретаря ООН.

Кульминацией масштабных торжеств станет парад, в котором примет участие более 12 тысяч солдат китайской армии. Их ряды впервые пополнят иностранные военные расчеты из 10 государств. Среди приглашенных и элитное подразделение белорусской армии – рота почетного караула.

# Рабочая поездка Президента

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