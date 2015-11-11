Минск намерен использовать опыт Санкт-Петербурга в создании специальных реабилитационных центров

Новости России. Жители Санкт-Петербурга за белорусскую продукцию уже голосуют, что называется, рублем. Проходящие в российской северной столице Дни Минска вызвали настоящий ажиотаж. Как среди покупателей, так и представителей бизнеса. Впрочем, помимо экономических проектов, которые сегодня активно обсуждают обе стороны, немалый интерес вызывают и социальные. Так, Минск, к примеру, намерен использовать опыт Санкт-Петербурга в создании специальных реабилитационных центров. Один из них 11 ноября посетила наша делегация.

Долгое время Василий не мог найти работу – многие профессии для мужчины просто не «по спине» – проблемы с позвоночником. Теперь осваивает новое дело.

Василий Десятсков, учащийся профессионально-реабилитационного центра Санкт-Петербурга (Россия):

Надеемся на то, что удастся освоить и заинтересовать потребителей нашей деятельностью.

Шанс для петербуржцев с ограниченными возможностями дает реабилитационный колледж-техникум. Здесь все, как в настоящем учебном заведении: студентам даже выплачивают стипендии, а специальности на любой выбор – от экономики до мастерства рисования. А главное – выпускникам вручают не только дипломы, но и подыскивают место работы.

Геннадий Иванов, директор профессионально-реабилитационного центра Санкт-Петербурга (Россия):

Та система трудоустройства, которая здесь организована совместно с системой занятости у нас, позволяет нам уверенно говорить о трудоустройстве порядка 60-65 выпускников.

Таких центров в Минске пока нет, но опыт дружественного города белорусская столица планирует взять на вооружение.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

Мы подписали декларацию взаимного сотрудничества, мы будем проводить совместные международные форумы, будем приглашать коллег из Санкт-Петербурга в Минск, наши коллеги будут посещать социальные учреждения Санкт-Петербурга. И этот симбиоз, совместный опыт будет только на пользу, на благо.

Санкт-Петербург занимает четвертое место в России по объему экспорта минских предприятий. Но взаимное притяжение двух городов не ограничивается лишь увеличением товарооборота или расширением поставок. Города давно и активно сотрудничают в социальной сфере, образовании и здравоохранении.

Такое взаимодействие белорусская столица и город на Неве намерены только развивать. Дни Минска в Санкт-Петербурге принесли новые соглашения о сотрудничестве. Два из них – и в области образования.

Торжественное открытие Дней Минска в Санкт-Петербурге прошло в легендарном театре имени Комиссаржевской, который был создан еще в блокадном Ленинграде. Гала-концерт белорусских мастеров искусств собрал аншлаг.

Также 11 ноября подписали договоры о сотрудничестве между московскими районами двух городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.