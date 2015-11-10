Александр Лукашенко: Состояние дел в сфере национальной безопасности должно быть пересмотрено в контексте современных рисков, вызовов и угроз

Новости Беларуси. Состояние дел в сфере национальной безопасности должно быть пересмотрено в контексте современных рисков, вызовов и угроз. Такое заявление сделал президент 10 ноября на совещании. Во Дворце Независимости присутствовали руководители всех силовых органов: Совета безопасности, МВД, Минобороны, КГБ, МЧС, Следственного комитета, Генпрокуратуры, пограничного и таможенного комитетов.

После выборов и вступления в должность президенту предстоит утвердить новый состав Правительства и высших должностных лиц. Александр Лукашенко напомнил, что в основном аппарат сформирован. Тем не менее каждый руководитель в системе госорганов должен представить четкий план действий и стратегию развития ведомства. Такая задача стоит и перед главами силовых структур страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня назрела необходимость комплексно посмотреть на систему национальной безопасности в том числе. Насколько эффективно мы сможет противодействовать вызовам сегодняшнего дня и готовы ли прежде всего силовики к различным вариантам развития ситуации в мире, способны ли реально спрогнозировать и упредить наступление возможных негативных последствий. Для этого каждому ведомству необходимо не только эффективно решать стоящие перед ним задачи, но и иметь глубоко продуманную стратегию своей деятельности. Отсюда мое требование, то, о чем я сказал, к наличию конкретных планов и направлений деятельности того или иного ведомства под вашим руководством. В первую очередь руководители должны видеть главные направления развития своего ведомства на ближайшую и долговременную перспективу.

Еще один аспект, на который следует обратить внимание. Речь идет об оптимизации сил и средств, которые мы задействуем в стране для обеспечения деятельности силовых структур. Мы не так богаты, чтобы держать или содержать лишнее количество силовых структур. В то же время и упрощенчеством заниматься нельзя. В противном случае можно досокращаться до того, что у нас система будет, но она окажется неработоспособной. И хотелось бы, чтобы вы сегодня на свои ведомства подчиненные посмотрели, что называется, свежим взглядом. Решение стоящих перед ними задач необходимо осуществлять с меньшими финансовыми затратами, но качество должно возрасти.

Ситуация в мире постоянно меняется. Этот факт держит в тонусе и силовой блок страны. Президент обратил внимание на актуальные проблемы, которые надо решать немедленно. Контроль – за Советом безопасности.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Президент хотел оценить, насколько руководители государственных органов готовы не только выполнять задачи повседневной деятельности, но и развивать, совершенствовать свои ведомства, свои структуры. В итоге был сделан такой срез в целом работы госорганов. Слушали о проблемах, которые существуют, потому что некоторые структуры достаточно громоздкие, перенасыщенные, работают недостаточно эффективно, есть излишние функции, надуманные. Надо от этого всего избавляться. Главная цель – это создание таких компактных, мобильных, высокоэффективных правоохранительных органов и других силовых структур страны.