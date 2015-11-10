Александр Лукашенко: Все желающие работать в правительстве должны доказать президенту свою состоятельность

Новости Беларуси. Комплексный подход к национальной безопасности. Состояние дел в этой сфере должно быть пересмотрено в контексте современных рисков, вызовов и угроз. Такое заявление сделал президент 10 ноября на совещании. Во Дворце Независимости присутствовали руководители всех силовых органов. Александр Лукашенко поручил им представить стратегию действий своих ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Эта тема сейчас действительно на слуху. Четвертая встреча с силовиками на высшем уровне за последние две недели. На этот раз разговор очень глобальный – о национальной безопасности Республики Беларусь.

В зале Дворца Независимости руководители Совета безопасности, МВД, Минобороны, КГБ, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного, Пограничного и Таможенного комитетов. Все эти структуры отвечают за спокойную и безопасную жизнь белорусов.

Конструктивный разговор сначала – об актуальном. После выборов и вступления в должность президенту предстоит утвердить новый состав правительства и высших должностных лиц. Александр Лукашенко отметил, что в основном аппарат сформирован. Тем не менее, каждый руководитель должен представить четкий план действий и стратегию развития своего ведомства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все желающие работать в правительстве должны доказать президенту свою состоятельность, чтобы я вас не формально назначал, фактически переназначал правительство. Присутствующие здесь люди определены до выборов, чтобы люди знали, с кем президент будет работать после выборов. Мы это не скрывали. Но, тем не менее, я не хотел бы подписывать формально указы, автоматом подписывать указы о назначении, в том числе членов правительства, присутствующих здесь.

Тогда мною была поставлена задача: каждый в течение 3-4 минут должен изложить свое видение развития той или иной структуры. Будет она глубоко реформирована, вплоть до слома отдельных аспектов (я это абсолютно не исключал и не исключаю) или же структура будет спокойно совершенствоваться, поскольку мы уже достаточно глубинные реформы произвели до настоящего времени.

Сегодня обстановка внутри страны под контролем. Но ситуация вокруг республики меняется. Это держит в постоянном тонусе силовой блок. Президент требует от него работать в контексте мировых событий. Примеров, в том числе не самых позитивных, хватает. Опираясь и на такой международный опыт, следует строить свою национальную безопасность.

Александр Лукашенко:

Сегодня назрела необходимость комплексно посмотреть на систему национальной безопасности в том числе. Насколько эффективно мы сможет противодействовать вызовам сегодняшнего дня и готовы ли прежде всего силовики к различным вариантам развития ситуации в мире, способны ли реально спрогнозировать и упредить наступление возможных негативных последствий. Для этого каждому ведомству необходимо не только эффективно решать стоящие перед ним задачи, но и иметь глубоко продуманную стратегию своей деятельности. Отсюда мое требование, то, о чем я сказал, к наличию конкретных планов и направлений деятельности того или иного ведомства под вашим руководством. В первую очередь руководители должны видеть главные направления развития своего ведомства на ближайшую и долговременную перспективу.

Еще один аспект, на который следует обратить внимание. Речь идет об оптимизации сил и средств, которые мы задействуем в стране для обеспечения деятельности силовых структур. Мы не так богаты, чтобы держать или содержать лишнее количество силовых структур. В то же время и упрощенчеством заниматься нельзя. В противном случае можно досокращаться до того, что у нас система будет, но она окажется неработоспособной. И хотелось бы, чтобы вы сегодня на свои ведомства подчиненные посмотрели, что называется, свежим взглядом. Решение стоящих перед ними задач необходимо осуществлять с меньшими финансовыми затратами, но качество должно возрасти.

Отдельно президент высказался о контрольных функциях силовиков. Не стоит злоупотреблять проверками на предприятиях. И уж тем более дублировать друг друга.

Александр Лукашенко:

Недопустимо, когда контролеры ходят по предприятиям друг за другом вместо оказания реальной помощи экономике, создают дополнительные трудности. Об этом недавно вели разговор. Жалоб на сей счет предостаточно – обоснованных, а больше всего необоснованных. Но обоснованные жалобы есть. Мешать руководителям управлять предприятием, мешать им работать, контролировать, направлять руководителей – не ваша функция.

В рабочем графике главы государства большое количество поездок, совещаний, которые так или иначе касаются вопроса безопасности. Это и встречи с представителями Вооруженных Сил, и посещение предприятий, которые работают на «оборонку».

Качественно действует и система безопасности внутренней: главный показатель – постоянно снижается количество преступлений. Традиционно под пристальным вниманием борьба с коррупцией, наркотрафиком и торговлей людьми. По этим пунктам позиция Беларуси авторитетна и на международной арене. Тем не менее, хватает проблем, которые необходимо решать именно

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Разговор шел и о проблемах, которые существуют. О том, что некоторые структуры достаточно громоздкие, перенасыщенные, работают недостаточно эффективно. И есть функции излишние, надуманные. Надо от этого всего избавляться. Главная цель – это создание компактных, мобильных, высокоэффективных правоохранительных органов и других силовых структур страны.

Скоро станет ясно, и как именно будет совершенствоваться система. Президент планирует лично побывать на коллегиях силовых ведомств. Так что детальная работа еще впереди.