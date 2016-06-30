Минск и Прага откроют новую главу в отношениях: Президент Беларуси встретился с главой МИД Чехии

Новости Беларуси. Беларусь и Чехия намерены открыть новую главу в отношениях. Об этом 30 июня шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с министром иностранных дел Чехии.

Глава белорусского государства особо отметил важную роль этой страны в определении политики Евросоюза. А также позицию за более активное вовлечение Беларуси в реализацию проектов по линии ЕС. Кроме того сегодня в нашей республике зарегистрировано почти две сотни предприятий с чешскими инвестициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никогда не считал ни Чехословакию, ни Чехию, ни Словакию чужими для нас государствами. Много было общего. Не скажу, что все было безоблачно, но больше было хорошего. Мы должны из этого делать соответствующие выводы. Я это сказал для того, чтобы подвести вас к мысли, что все-таки мы нашли в себе силы переломить ситуацию. И нынешняя ситуация характеризуется налаживанием добрых отношений между европейскими государствами, Беларусью и Чехией прежде всего.

Любомир Заоралек, министр иностранных дел Чешской Республики:

Благодарю, господин Президент, за прием. Очень рад, что после встреч, которые состоялись с господином министром в Нью-Йорке, в Праге и Братиславе, я могу снова вернуться сюда, в Минск. Я уже говорил сегодня господину министру, что настало время начать новую главу в отношениях Чехии и Беларуси.