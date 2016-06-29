Экскурсию по Дворцу Независимости устроили для военных атташе

Новости Беларуси. Комнаты переговоров в узком составе, масштабных совещаний и знаменитый Зеленый зал, который стал «свидетелем» встречи нормандской четверки.

Дворец Независимости сегодня распахнул двери для военных атташе, аккредитованных в нашей стране. Традиционно, каждый год они принимают участие в одном из главных белорусских праздников — Дне Независимости, который мы отмечаем 3-го июля.

А накануне 3-го июля гости с интересом осмотрели один из архитектурных символов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.