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Экскурсию по Дворцу Независимости устроили для военных атташе

29 июня 2016 18:20
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Новости Беларуси. Комнаты переговоров в узком составе, масштабных совещаний и знаменитый Зеленый зал, который стал «свидетелем» встречи нормандской четверки.

Дворец Независимости сегодня распахнул двери для военных атташе, аккредитованных в нашей стране. Традиционно, каждый год они принимают участие в одном из главных белорусских праздников — Дне Независимости, который мы отмечаем 3-го июля.

А накануне 3-го июля гости с интересом осмотрели один из архитектурных символов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# День Независимости 3 июля 2016

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