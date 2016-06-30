Беларусь и Россия углубят сотрудничество в сфере конституционной юстиции

Новости Беларуси. Судебный тандем. Единые подходы к конституционно-правовому строительству Беларуси и России способствует укреплению Евразийского экономического союза. О взаимодействии в области юстиции говорят 30 июня в Минске.

В эти минуты в белорусской столице проходит международный симпозиум. Одна из главных тем форума – совершенствование форм конституционного контроля в современных условиях. Необходимость сверять часы подчеркивают обе стороны. К слову, юристы двух стран регулярно обмениваются информацией, изучают практику и встречаются на подобных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Зорькин, председатель Конституционного суда Российской Федерации:

Конституционный суд России наблюдает за тем, как движется все в других государствах, тем более в дружественной Беларуси. И у меня складывается впечатление достаточно успешно. Не в порядке дежурной похвальбы, а на самом деле. С точки зрения профессиональной оценки.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:

Сегодня очень важно в рамках интеграционных процессов выработать единые подходы дальнейшего конституционно-правового строительства, поскольку на этой основе строится как раз и Евразийский экономический союз.