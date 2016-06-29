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Профсоюзы Беларуси обсудили вопросы, поднятые на V Всебелорусском народном собрании

29 июня 2016 10:47
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Новости Беларуси. Сохранение рабочих мест, соблюдение трудового законодательства, создание благоприятных условий для работ. 29 июня в Минске обсуждали более 300 профсоюзных активистов. Все эти вопросы федерация поднимала на пятом Всебелорусском народном собрании.

Теперь главная задача профсоюзов не просто донести ключевые моменты стратегии развития страны до каждого белоруса, но и выработать четкий алгоритм, по которому в ближайшие пять лет будет работать федерация, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Для профсоюзов является очень важным моментом, что эта программа работает на развитие предприятий, на модернизацию предприятий. А для нас очень важным является, если предприятие будет работать, если оно будет работать устойчиво, стабильно, эффективно, значит, будет заработная плата, у людей будет улучшаться благосостояние. Это то, за что всегда выступали профсоюзы. Принимаем самое активное участие в том, чтобы профсоюзы там слышали и учитывали наше мнение, потому что наше мнение, профсоюзов, – это мнение рабочих, трудящихся, это мнение людей.

# Всебелорусское народное собрание # Михаил Орда

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