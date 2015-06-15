Министр обороны 15 июня доложил Александру Лукашенко, как идет модернизация белорусской армии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Беларуси Андрея Равкова. Речь шла о состоянии дел в Вооруженных силах. Армия, по мнению президента, обязана быть сегодня мощной. Военные должны быть готовы реагировать на современные вызовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны доложил, как идет модернизация белорусской армии. А также рассказал об очередных испытаниях ракетных и других систем, которые создаются для защиты территории Беларуси. В ходе доклада затронули тему армейского спорта и кадровой политики в Вооруженных силах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хотел бы, чтобы, прежде чем мы конкретно какие-то рассмотрим вопросы, Вы меня проинформировали о состоянии дел в нашей армии в плане нашей договоренности на последнем Совете безопасности по модернизации армии. К сожалению, нам приходится ее приспосабливать уже третий раз к условиям современных войн и вызовов. Но никуда от этого не денешься. Мир очень динамичен, особенно в этом плане. Не учитывать мировой опыт ведения современной войны мы не можем. В противном случае мы будем создавать «монстра» — армию, которая потом не сможет воевать. Не дай бог, если это произойдет, конечно. Но мы всегда должны иметь это в виду, потому что армия для этого и существует, чтобы защитить свою страну. А лучше развивать армию так, чтобы никому не было интересно даже посмотреть косо в нашу сторону, то есть вооруженные силы должны быть мощными.

В этой связи я хотел бы, чтобы вы мне доложили об очередных испытаниях наших систем и по проблемным вопросам модернизации армии. Особенно хочу попросить Вас, чтобы Вы обратили внимание на армейский спорт. Это в связи с тем вопросом, который поднимается в связи с окончанием модернизации этого спортивного комплекса в Уручье. Скажу откровенно, что у нас сегодня армейского спорта очень мало. Мы значительно отстаем даже от России в этом плане. Они быстрее возвращают в армию спорт. И кадровая ситуация в Вооруженных силах. Какова она на сегодняшний день?

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Товарищ Главнокомандующий, в Вооруженных силах завершилось первое полугодие обучения. Те комиссии, которые отработали по проверке воинских частей и соединений, жестко работали, и все воинские части показали в основном хорошие результаты. Если говорить об общей оценке — это «хорошо», это достойный результат за первое полугодие. Мы в течение первого полугодия нарастили количество проводимых мероприятий (в части, касающейся адекватного реагирования на те события, которые происходят у нас на юге). И исходя из этого, та возросшая активность в НАТО, которая у наших границ, проявляется очень по-серьезному — они в более чем в 1,5 раз (по сравнению с прошлым годом) увеличили свою активность по проведению учений, в том числе крупномасштабных, у наших границ. Мы адекватно и постоянно оцениваем обстановку в Украине и положение у наших границ, связанное с положением дел в Украине.

Полгода назад, посещая Министерство обороны, президент поддержал подходы военного руководства к обновлению армии. Тогда договорились о модернизации техники и перевооружении, а также о разумной оптимизации численного и боевого состава армии. Основной этап модернизации продлится до 2020 года.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Те задачи, которые у нас запланированы на этот год, в части, касающейся модернизации и перевооружения, они выполнены в полном объеме. Обстановка на сегодняшний день, конечно же, напряженная. Это связано и с активизацией деятельности НАТО у границ нашей республики. Ни для кого не секрет, что Прибалтика и Польша являются членами НАТО, и на их территории проводится ряд мероприятий по оперативной боевой подготовке. На что мы вынуждены реагировать. Естественно, это события, связанные с обстановкой в Украине.