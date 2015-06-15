Александр Лукашенко: Отношения между Беларусью и Германией могут быть глубже

Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Германией могут углубить взаимодействие. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с немецким послом. Вольфрам Маас завершает дипломатическую миссию в нашей стране. В ближайшее время можно ждать прогресса в двусторонних отношениях. И сам факт встречи — уже хороший сигнал. Как заметил президент, в стране всегда готовы к диалогу.

Кстати, в феврале в Минск приезжала канцлер ФРГ Ангела Меркель для участия во встрече «нормандский четверки».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Германию в числе главных зарубежных партнеров.

А благодаря совместным усилиям государства могут укрепить сотрудничество. И для этого есть хорошая база. Например, Германия для Беларуси — партнер номер один по поставкам высокотехнологичного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я благодарен Вам за ту конструктивную позицию, которую Вы занимали, когда находились здесь. Вы делали все возможное в этой ситуации, чтобы наши народы были ближе, лучше понимали друг друга. Вы не делали шагов, которые бы создавали напряжение между Беларусью и Германией. Вы в курсе дела, разговаривая в феврале с Ангелой Меркель, мне показалось, что если мы предпримем с обеих сторон дополнительные усилия, мы можем значительно продвинуть наши отношения, углубить их. Вы знаете, что мы из всех европейских государств отдаем приоритет Германии. И это не сегодня, не вчера началась такая политика. С первых дней своего президентства я заявил о том, что мы во многом будем брать пример с Германии, мы будем стараться в экономике делать так, как работает немецкая экономика. И многое из вашего опыта мы реализовали в Беларуси. Более того, мы очень активно перевооружаемся, модернизируемся на основе стандартов Германии, покупая у вас технологическое оборудование. Я не хочу Вас убеждать, Вы это хорошо знаете — если мы с Вами договоримся, если у нас будут общие интересы, мы будем очень ответственными партнерами. И Германия нам никогда не предъявит никаких претензий. Но это желание Германии. Пожелает Германия, мы готовы в любой момент реализовывать общие договоренности, мы готовы разговаривать на любую тему по любой проблеме.

Вольфрам Маас, Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Беларусь относится к европейской семье народов. Работая в вашей стране, я убедился в этом. Я не переоцениваю возможности посла в развитии двусторонних отношений, вместе с тем хочу сказать, что мне было легко работать в Беларуси.