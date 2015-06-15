Новости Беларуси. ОБСЕ ценит роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта. Об этом 15 июня заявил генеральный секретарь организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер на встрече с министром иностранных дел Владимиром Макеем в Минске. Стороны провели переговоры по взаимодействию нашей страны и этой организации. Состоялся обмен мнениями по вопросам европейской безопасности. В первую очередь речь шла об урегулированию ситуации в Украине и вкладе Беларуси в этот процесс.

Представитель ОБСЕ высоко оценил роль Беларуси в поддержке процесса деэскалации конфликта и то, что Минск хорошо известен как место встречи контактных и рабочих групп по Украине.

Ламберто Заньер, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

Мы обсудили несколько вопросов. Один из них — кризис в Украине и непосредственно роль Минска. Сама позиция Беларуси по Украине имеет важное значение. Мы обговорили, как мы можем укрепить нашу кооперацию и как можем помочь решению данного конфликта, который стал очень драматическим. К тому же мы надеемся, что Беларусь будет больше вовлечена в проекты и деятельность организации.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

При всех недостатках ОБСЕ явилась единственной организацией, которая смогла каким-то образом повлиять на негативное развитие ситуации в Украине, сыграла роль в нейтрализации этой ситуации. Хотел бы подчеркнуть, что ОБСЕ в любом случае является и являлась единственной организацией, которая играет большую роль в восстановлении мира и стабильности в Украине.

Вместе с генеральным секретарем в Минск с рабочим визитом прибыл директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк. На встрече с журналистами он сообщил, что вопрос о направлении наблюдателей на президентские выборы в Беларусь организация будет решать после работы оценочной миссии.

Михаэль Георг Линк, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе:

Мы всегда отправляем миссию, которая проводит оценку. И после этой оценки формируется общий принцип того, какое количество наблюдателей должно быть отправлено. Мы думаем, что эта миссия должна быть большой, но здесь нужно подождать результатов. И мы посмотрим, какое количество людей нами будет привлечено. У всего международного сообщества очень большой интерес к выборам.

После встречи в МИД представители ОБСЕ направились в белорусский парламент, где встретились с заместителем председателя нижней палаты Виктором Гуминским. Стоит отметить, что от также является и руководителем постоянной действующей делегации Национального собрания Беларуси в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие нашей страны с организацией. В свою очередь Виктор Гуминский отметил, что визит генерального секретаря ОБСЕ станет новым импульсом в сотрудничестве с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.