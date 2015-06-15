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Президент Афганистана звонил Александру Лукашенко

15 июня 2015 14:26
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Новости Беларуси. 15 июня Александр Лукашенко пригласил президента Афганистана посетить Беларусь. В телефонном разговоре, инициированном афганской стороной, главы государств обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.

Мохаммад Ашраф Гани подчеркнул, что его страна успешно противостоит регулярным проявлениям терроризма. Стороны сошлись во мнении, что борьба с этим злом - общая задача всего мирового сообщества и что для победы над терроризмом необходимы объединенные усилия. Кроме того, главы государств договорились активизировать двусторонние отношения в экономическом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Афганистан # Мохаммад Ашраф Гани

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