Президент Афганистана звонил Александру Лукашенко

Новости Беларуси. 15 июня Александр Лукашенко пригласил президента Афганистана посетить Беларусь. В телефонном разговоре, инициированном афганской стороной, главы государств обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе.

Мохаммад Ашраф Гани подчеркнул, что его страна успешно противостоит регулярным проявлениям терроризма. Стороны сошлись во мнении, что борьба с этим злом - общая задача всего мирового сообщества и что для победы над терроризмом необходимы объединенные усилия. Кроме того, главы государств договорились активизировать двусторонние отношения в экономическом направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.