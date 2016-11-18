Министр Катара – Александру Лукашенко: «Не ожидал, что приеду в Минск в такие кратчайшие сроки»

Новости Беларуси. Беларусь готова к крупным финансовым проектам с Катаром.

Александр Лукашенко 18 ноября принял делегацию из этой ближневосточной страны во главе с министром финансов Али Шарифом аль-Имади.

Стороны в настоящее время разрабатывают так называемую дорожную карту сотрудничества. О ее создании договорились во время недавнего визита главы белорусского государства в Доху (подробнее о визите здесь). Теперь время для детальной проработки документа. Этим и планируется заняться в Минске.

Во время сегодняшнего разговора Александр Лукашенко пообещал создать в нашей стране все необходимые условия для работы катарских инвесторов. И призвал партнеров не останавливаться на достигнутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конец октября – буквально несколько недель назад – министр финансов Катара Али Шариф аль-Имади встречал Александра Лукашенко в аэропорту и был сопровождающим нашей делегации во время официального визита. И вот новая встреча.

Александр Лукашенко принимает гостя во Дворце Независимости. Чем быстрее появятся новые совместные проекты, тем крепче станет фундамент будущих успехов. О том, что отношения надо развивать, и развивать интенсивно, договорились еще в Дохе.

Наш президент встретился с правителем Катара – эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани.

И вот лучшее доказательство: стороны не теряют время, а немедленно приступают к реализации договоренностей. Делегация Катара приезжает, чтобы обсудить в деталях конкретные проекты и векторы совместного движения с белорусским правительством и другими финансовыми структурами.

На встрече у нашего Президента главы Нацбанка и Банка развития, министры транспорта и коммуникаций. С арабской стороны тоже представитель транспортного ведомства.

Наверняка пойдет речь о логистике, а еще – об инвестициях, это одно из весьма перспективных наших направлений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами смогли поговорить по многим проблемам, интересующим Беларусь. Прежде всего – о взаимоотношениях наших государств, о возможностях, которые сегодня представляются нам в плане экономического сотрудничества и других направлений. В этой связи мы с вами сошлись во мнении, что нам нет необходимости говорить о том, с чего начать.

Потому что вы реализовали в Беларуси очень крупный инвестиционный проект, построив гостиницу «Марриотт» – лучшую в нашей столице.

Тем не менее, уважаемые друзья, вы прекрасно понимаете, что на этом останавливаться нельзя. Мы тогда с вами говорили в Катаре о двух-трех серьезных проектах между нашими странами, которые бы лишний раз продемонстрировали нашу решимость действовать в направлении торгово-экономического сотрудничества.

Я с удовлетворением отмечаю, что проведена определенная работа нашими финансовыми ведомствами, банками.

Я приветствую пожелания Катара работать в Беларуси, и мы создадим для этого все необходимые условия.

Я еще раз хочу подчеркнуть: я высоко ценю то, что вы буквально мгновенно, пообещав мне приехать в Минск, провести переговоры с нашими членами правительства, с должностными лицами по интересующим вопросам, сделали это просто мгновенно. Думаю, что Ваш визит с Вашими коллегами в Минск послужит подготовительным этапом к визиту эмира Катара, о визите с которым мы договорились.

Сам Али Шариф Аль-Имади – личность незаурядная. Кроме министерства финансов, он возглавляет Национальный банк, инвестиционную компанию, Катарские авиалинии. Входит в состав правления инвестиционного агентства, а еще – фонда международного развития ОПЕК (организации стран-экспортеров нефти).

И не менее любопытный факт из его биографии: в 2013 году он вошел в список 100 наиболее влиятельных арабов мира.

И не только вошел в сотню, а занял там 32 место.

Али Шариф аль-Имади, министр финансов Государства Катар:

Наш визит в Беларусь стал продолжением Вашего визита в Катар. Я сам не ожидал, что приеду в Минск в такие кратчайшие сроки, но

эмир дал очень четкие указания по реализации достигнутых договоренностей.

Для меня было большой честью сопровождать Вас в Катаре. Это позволило нам обсудить наши взгляды на политическое и инвестиционное сотрудничество. У нас есть положительный опыт в инвестиционной сфере.

Мы очень довольны первым проектом Катара в Беларуси. Я думаю, он станет хорошей основой дальнейшего сотрудничества.

Тот самый отель – он же культурный, спортивно-развлекательный центр, о котором вспоминают, прежде всего, в формате белорусско-катарских отношений.

Объем инвестиций – 200 миллионов долларов.

Реализован настолько успешно, что стороны сразу же задумались над продолжением.

2-3 конкретных проекта уже обсуждают.

Объем катарских инвестиций способен стремительно расти. Кстати, Беларусь, в свою очередь, может предложить партнерам продукты питания и деревообработки.

Финансовая, банковская сфера. Не случайно представители этого блока – среди главных участников переговорного процесса. Наши регуляторы и банки развития уже подписали соглашения о сотрудничестве. Туризм, нефтегазовые интересы, создание совместных производств. Точек соприкосновения может быть очень много.

Елена Новикова, доктор экономических наук:

Если вы посмотрите в рейтинги самых богатых стран, то Катар находится (по данным Международного валютного фонда) на первом месте по валовому продукту на душу населения. А нам необходимо модернизировать производства, создавать новые производства, создавать новые рабочие места.

Поэтому мы можем рассматривать сотрудничество между Беларусью и Катаром как достаточно перспективное.

Дорожная карта белорусско-катарских отношений намечена, обмен визитами – а в самое ближайшее время Беларусь планирует посетить еще одна делегация из этой страны – поможет проработать и довести план сотрудничества до готовности. Проработку деталей планируют завершить к приезду в Минск с ответным визитом эмира Катара.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.