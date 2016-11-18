Прямой эфир

Александр Суриков прокомментировал запланированную встречу Президентов Беларуси и России

18 ноября 2016 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Напоминаем, что во время пресс-конференции российским журналистам Александр Лукашенко озвучил и предполагаемую дату встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

Как ожидается, лидеры встретятся на будущей неделе в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможную повестку дня 18 ноября прокомментировал глава российской дипмиссии в нашей стране Александр Суриков.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Я думаю, что на первом месте будут политические все-таки темы – с учетом немножко меняющейся обстановки в мире (или возможно изменяющейся обстановки). А хозяйственные разговоры, которые у всех у нас на слуху, нефтегазовые и так далее – это не главная тема этой встречи. Но она, наверное, тоже будет присутствовать.

# Беларусь-Россия # Александр Суриков

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Катар работают над реализацией дорожной карты сотрудничества
18 ноября 2016 13:32

Беларусь и Катар работают над реализацией дорожной карты сотрудничества

Российские СМИ – о пресс-конференции Александра Лукашенко: «По целому ряду вопросов белорусский президент подтвердил свои прежние позиции»
18 ноября 2016 10:23

Российские СМИ – о пресс-конференции Александра Лукашенко: «По целому ряду вопросов белорусский президент подтвердил свои прежние позиции»

Рамзан Кадыров отреагировал на критику Александра Лукашенко и готов приехать в Беларусь
18 ноября 2016 07:35

Рамзан Кадыров отреагировал на критику Александра Лукашенко и готов приехать в Беларусь