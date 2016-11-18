Александр Суриков прокомментировал запланированную встречу Президентов Беларуси и России

Новости Беларуси. Напоминаем, что во время пресс-конференции российским журналистам Александр Лукашенко озвучил и предполагаемую дату встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

Как ожидается, лидеры встретятся на будущей неделе в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможную повестку дня 18 ноября прокомментировал глава российской дипмиссии в нашей стране Александр Суриков.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Я думаю, что на первом месте будут политические все-таки темы – с учетом немножко меняющейся обстановки в мире (или возможно изменяющейся обстановки). А хозяйственные разговоры, которые у всех у нас на слуху, нефтегазовые и так далее – это не главная тема этой встречи. Но она, наверное, тоже будет присутствовать.