Беларусь и Катар работают над реализацией дорожной карты сотрудничества

Новости Беларуси. Реализация нескольких крупных проектов Беларуси и Катара станет наилучшей демонстрацией взаимного интереса. Александр Лукашенко 18 ноября принял делегацию из этой страны во главе с министром финансов Али Шарифом аль-Имади.

Стороны в настоящее время работают над так называемой дорожной картой сотрудничества. Буквально несколько недель назад Президент Беларуси побывал в Катаре с официальным визитом, в рамках которого состоялась встреча с эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани. К реализации достигнутых в Дохе договоренностей стороны приступили, не откладывая, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами смогли поговорить по многим проблемам, интересующим Беларусь, прежде всего о взаимоотношениях между нашими государствами, о возможностях, которые сегодня представляются нам в плане экономического сотрудничества и других направлений. В этой связи мы с вами сошлись во мнении, что нам нет необходимости говорить, с чего начать, потому что вы реализовали в Беларуси очень крупный инвестиционный проект, построив гостиницу «Марриотт» – лучшую в нашей столице.

Тем не менее, уважаемые друзья, вы прекрасно понимаете, что на этом останавливаться нельзя. Мы тогда с вами говорили в Катаре о двух-трех серьезных проектах между нашими странами, которые бы лишний раз продемонстрировали нашу решимость действовать в направлении торгово-экономического сотрудничества. Я с удовлетворением отмечаю, что проведена определенная работа нашими финансовыми ведомствами, банками. Я приветствую пожелания Катара работать в Беларуси, и мы создадим для этого все необходимые условия.

Я еще раз хочу подчеркнуть: я высоко ценю, что вы буквально мгновенно, пообещав мне приехать в Минск, провести переговоры с нашими членами правительства, с должностными лицами по интересующим вопросам, сделали это просто мгновенно. Думаю, что Ваш визит с Вашими коллегами в Минск послужит подготовительным этапом к визиту эмира Катара, о визите с которым мы договорились.

Али Шариф аль-Имади, министр финансов Государства Катар:

Наш визит в Беларусь стал продолжением Вашего визита в Катар. Я сам не ожидал, что приеду в Минск в такие кратчайшие сроки, но эмир дал очень четкие указания по реализации достигнутых договоренностей. Для меня было большой честью сопровождать Вас в Катаре, это позволило нам обсудить наши взгляды на политическое и инвестиционное сотрудничество. У нас есть положительный опыт в инвестиционной сфере. Мы очень довольны первым проектом Катара в Беларуси. Я думаю, он станет хорошей основой дальнейшего сотрудничества.

С министром финансов – он, кстати, возглавляет Национальный банк Катара, входит в состав правления инвестиционного агентства, а в 2013 году в списке наиболее влиятельных арабов мира занял 32-е место – белорусский лидер знаком хорошо. Именно Али Шариф аль-Имади сопровождал нашу делегацию в Катаре во время официального визита. В Минске представители арабской страны планируют обсудить намеченные векторы двустороннего развития с правительством и заинтересованными ведомствами. Визит станет одним из этапов подготовки к приезду в Беларусь эмира Катара.