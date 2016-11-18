«Он всегда отвечает предельно откровенно»: российские журналисты о пресс-конференции с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Большой резонанс вызвала пресс-конференция Президента Беларуси российским региональным СМИ.

17 ноября Александр Лукашенко общался с журналистами около 6 часов.

Встреча прошла в формате открытого диалога и больше напоминала откровенный разговор на самые разные темы: экономика, внешняя политика, социальная сфера.

Были и личные вопросы. Высказывания главы государства уже разобрали на цитаты.

Какой отклик в российских СМИ получил минувший пресс-тур по Беларуси и общение журналистов с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сысоев, корреспондент газеты «Рыбинская неделя» (Россия):

Александр Григорьевич отвечал на все, без исключения, вопросы журналистов. Я сумел подойти к микрофону 17 по счету.

Спросил Александра Григорьевича о том, как он рассматривает тот факт, что сейчас на рынке многих регионов (рынок – имеется ввиду и рынки в прямом смысле, и магазинные полки) появилось очень много молочной продукции из Беларуси.

Игорь Ефремов, главный редактор газеты «Владимирские ведомости» (Россия):

Александр Григорьевич на ключевые вопросы, которые задают многие россияне, в том числе и «Почему у нас в России не очень такой порядок, который мы бы хотели видеть и такой, какой Вам удалось сделать в Беларуси? И почему у нас федеральные СМИ не так много рассказывают о действительно единственном братском и союзном государстве?»

Он всегда отвечает предельно откровенно. И не только откровенно, но и очень глубоко.

Наталья Рыбьякова, журналист газеты «Красный север» (Россия):

Меня впечатлил, во-первых, очень радушный прием. Это просто невероятно. Я общалась и с людьми в городе, и как принимали здесь… очень приятно.

Репортеры и блогеры в своих информационных ресурсах делятся впечатлениями, мыслями, интересными наблюдениями о пресс-туре по Беларуси. На предприятиях страны побывала почти 100 представителей СМИ из самых разных уголков России.

А на общении с Александром Лукашенко – вся их огромная аудитория.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в Минске не был, но определённым образом в открытый диалог включился: прокомментировал высказывания белорусского лидера.

Чуть позже глава чеченской республики Рамзан Кадыров тоже ответил Александру Лукашенко,

когда Президент напомнил, что чеченскую делегацию давно ждут в Минске.

Рамзан Кадыров, Глава Чеченской Республики:

Однозначно, принимаю Вашу критику, как от мудрого, опытного политика, лидера дружественного России государства и братского народа! Сочту для себя за честь приехать в Минск и встретиться в любое удобное для Вас время. Сразу же хочу пригласить Вас посетить Чеченскую Республику в рамках очередного визита в Россию. Мы Вам будем очень рады.

Информационное эхо пресс-тура российских журналистов по Беларуси еще не раз отзовется на СМИ. Материалов поездки, по признанию репортеров, хватит на целую серию репортажей.