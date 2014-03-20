Министр иностранных дел Туркменистана: Спасибо за отеческую заботу о молодых людях из Туркменистана, которые сегодня получают высококачественное образование в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь видит широкие перспективы сотрудничества с Туркменистаном и готова наращивать их на взаимовыгодных условиях. Об этом 20 марта заявил президент на встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Туркменистана уже более 10 лет и сегодня они носят стратегический характер. Активно сотрудничают страны и в торгово-экономической сфере. Так, Беларусь экспортирует в Туркменистан дорожную, строительную и сельскохозяйственную технику, продукцию деревообрабатывающей промышленности и продукты питания. При этом товарооборот постоянно увеличивается. Лишь по итогам 2013 года он составил полмиллиарда долларов.

По словам главы государства, возможности Туркменистана на мировой арене колоссальные, к нему огромный интерес в мире, который заключается в разработке природных ресурсов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я благодарен вам за то сотрудничество, которое мы сегодня имеем с Туркменистаном. Все-таки добиться почти полумиллиардного уровня, 500 млн долларов по 2013 году, товарооборота между двумя странами – это очень прилично. Кто бы мог подумать, что мы можем выйти на этот уровень еще 5-6 лет назад. Более того, у нас есть знаковые объекты. Тот же Гарлыкский комбинат, строительство у вас центров по обслуживанию нашей техники, поэтому мы в таких объемах, тысячами, имеем возможность продавать вам эту технику.

Мне часто говорят, что Туркменистан – относительно небольшая страна. И экономика там не российская и не китайская. Стоит ли нам так активно сотрудничать и идти в Туркменистан? Я сразу говорю: «Вы просто не понимаете , о чем идет речь». Если в Туркменистане сегодня, допустим, 7-8 млн, к примеру, населения, так возможности Туркменистана на мировой арене в экономике колоссальные. Интерес к Туркменистану огромнейший. А этот интерес выражается в разработке природных ресурсов, других ресурсов не только для внутренних потребностей, но для того же Китая, интереса России в природном газе и так далее. И мы там всегда можем найти себе хороший кусок работы. Поэтому мы из этого исходим, если уже говорить прагматично.

Мы стараемся работать так, чтобы было нормально для внутренних нужд Туркменистана, как это мы делаем на Гарлыке, потому что без удобрений не может быть зерна, в котором вы нуждаетесь. И мы там строим вместе с вами этот комбинат. Так и в поставках техники, без которой невозможна дополнительно разработка тех же месторождений, месторождений природного газа не только для поставок в Туркменистан, но и на другие регионы. А проект, мне президент рассказывал, колоссальный. Это не только Китай. Это Индия, это Пакистан, это Афганистан. Обеспечение, допустим, электроэнергией, другими видами топлива. В целом, перспективы огромные. И мы хотели бы, в том числе, я не скрою, с вашей помощью, наращивать эти усилия. Притом на взаимовыгодных условиях.

Рашид Мередов, заместитель председателя кабинета министров - министр иностранных дел Туркменистана:

Лично Вы, уделяя огромное внимание развитию двустороннего сотрудничества, делаете очень многое для того, чтобы оно насыщалось новым содержанием. Действительно, за очень короткое время Ваши регулярные встречи с уважаемым президентом Гурбангулы Мяликгулыевичем Бердымухамедовым стали таким, я бы сказал, мощным импульсом к развитию туркмено-белорусского сотрудничества.

Огромное спасибо за Ваше личное внимание, отеческую заботу о молодых людях из Туркменистана, которые сегодня получают высококачественное образование в Беларуси. Это будущие квалифицированные специалисты в очень важных для нас отраслях: химической индустрии, промышленности строительных материалов, в энергетике, экономике, юриспруденции и так далее.

В 2013 году на 67% увеличился и экспорт услуг. Но наиболее масштабный совместный проект, который связал Минск и Ашхабад, – Гарлыкский горнообогатительный комбинат. Общая сумма контракта составляет миллиард долларов. Строительство началось еще в 2009 году. Возводят комплекс на территории крупного месторождения калийных солей. Причем не без помощи белорусских специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.