Сергей Лебедев: Экономика Украины может пострадать в случае выхода страны из СНГ

Новости Беларуси. Экономика Украины может пострадать в случае выхода страны из СНГ. Об этом журналистам 20 марта заявил глава Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев. Он отметил, что страны-участники этой международной организации всегда считали Украину неотъемлемой частью СНГ и назвал трагическими последствия кризиса для внешнеполитической деятельности страны.

Рассматривается вопрос о том, кто займет место Украины.

В соответствии с уставными документами СНГ, на председательство претендуют Беларусь и Казахстан.

Между тем официальное уведомление Киева о намерении выйти из этой международной организации в исполком еще не поступало, сообщили в программе .

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Возможный выход Украины из Содружества, конечно, сильно ударит по народу Украины, по экономике. Будут резать по живому. В частности, вы сегодня слышали о том, что буду введены визы при въезде на Украину. Как можно это делать, когда сотни тысяч, миллионы людей связаны родственными связями. Мне представляется, что в интересах народа Украины, в интересах всего Содружества, конечно, было бы сохранение тесных добрососедских отношений, сотрудничество, укрепление дружбы.