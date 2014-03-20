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Сергей Лебедев: Экономика Украины может пострадать в случае выхода страны из СНГ

20 марта 2014 10:30
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Новости Беларуси. Экономика Украины может пострадать в случае выхода страны из СНГ. Об этом журналистам 20 марта заявил глава Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев. Он отметил, что страны-участники этой международной организации всегда считали Украину неотъемлемой частью СНГ и назвал трагическими последствия кризиса для внешнеполитической деятельности страны.

Рассматривается вопрос о том, кто займет место Украины.

В соответствии с уставными документами СНГ, на председательство претендуют Беларусь и Казахстан.

Между тем официальное уведомление Киева о намерении выйти из этой международной организации в исполком еще не поступало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Возможный выход Украины из Содружества, конечно, сильно ударит по народу Украины, по экономике. Будут резать по живому. В частности, вы сегодня слышали о том, что буду введены визы при въезде на Украину. Как можно это делать, когда сотни тысяч, миллионы людей связаны родственными связями. Мне представляется, что в интересах народа Украины, в интересах всего Содружества, конечно, было бы сохранение тесных добрососедских отношений, сотрудничество, укрепление дружбы.

# СНГ # Сергей Лебедев

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