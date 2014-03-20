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МИД Беларуси: Наша страна сможет заменить Украину на посту председателя в СНГ до конца 2014 года

20 марта 2014 10:31
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Новости Беларуси. 20 марта заявление Украины об окончании председательства в СНГ прокомментировали и в белорусском МИД. Наша страна сможет заменить Украину на посту председателя в Содружестве до конца 2014 года – сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончинк.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Республика Беларусь неоднократно заявляла, что она высоко ценит формат Содружества. Наша страна является сопредседателем Содружества. Мы внимательно рассмотрим варианты дальнейшего функционирования организации. В частности, вариант председательства в органах Содружества Независимых Государства нашей страны до конца 2014 года. Конечно, этот вопрос потребует согласования с другими странами-членами, а также с вторым сопредседателем – Республикой Казахстан.

Накануне Украина заявила о том, что приостанавливает председательство в СНГ. Соответствующая нота поступила в секретариат Исполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # СНГ # Дмитрий Мирончик

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