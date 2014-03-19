4% избирателей проголосовали досрочно в 1 день на выборах депутатов в Беларуси

Новости Беларуси. В первый день досрочного голосования на местных выборах приняли участие почти 4% избирателей. Об этом сообщили в ЦИК Беларуси. По словам специалистов, люди приходят достаточно активно. Пока в лидерах Могилевская область.

19 марта избирательные участки вновь открылись по всей стране в 10 утра.

Алла Карпович, председатель участковой избирательной комиссии участника для голосования № 26 Первомайского района Минска:

Кампания избирательная набирает свой ход. И если за 60 проголосовало избирателей у нас вчера по всему дню, то уже сегодня в первой половине – более 30 человек. Выборы в основной день голосования и в субботу у нас проходят в холе офисного здания, где устанавливаются стационарные четыре кабинки. Мы предусматриваем для своих избирателей бесплатные чай, печенье. Наши 18-летние избиратели, которые голосуют впервые, также получат приятные сюрпризы в этот день. Мы их очень ждем на избирательном участке.

Свой выбор делают и знаменитые граждане нашей страны: спортсмены, политики, общественные деятели, артисты эстрады. Так, на избирательный участок 19 марта пришел и Анатолий Ярмоленко.

Народный артист Беларуси признался: в основной день голосования будет на международном музыкальном фестивале за границей, поэтому свой выбор делает заранее.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Как законопослушный гражданин я всегда принимаю участие в выборах. И призываю всех приходить и голосовать. Потому что это наш город, это люди, которые будут заниматься нашим городом, нашей с вами жизнью. Это должны быть грамотные деловые люди. Не просто с улицы, которые хотели бы на словах что-то сделать, а те, у которых есть какой-то опыт.

Меж тем сделать свой выбор уже успели не только многие белорусы, но и граждане других государств.

В Витебской области право голоса имеют около 17 тысяч россиян с видом на жительство в нашей стране.

Для теперь уже витебчанки Ольги Жуковой нынешние выборы – первые на ее второй родине. Накануне она воспользовалась возможностью отдать голос в пользу своего будущего.

Ольга Жукова:

Я, конечно, гражданин России, но проживаю по виду на жительство все-таки в Беларуси. И считаю уже жителем себя Республики Беларусь. И если я могу внести какой-то вклад в изменение нашего будущего, то я это сделаю. Сделала, точнее уже. Я голосовала, как говорят, за светлое будущее, за улучшение нашей жизни, за стабильность.

Ирина Тихоненко, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 30 Витебска:

На нашем избирательном участке голосуют, право голосовать предоставлено как жителям Беларуси и, естественно, жителям России, имеющим вид на жительство. Сегодня первый россиянин уже проголосовал. Остальных мы ждем в ближайшее время как на досрочном голосовании, так и в день выборов.

В Витебской области досрочное голосование проходит более чем на 800 избирательных участках.

Исполнить свой гражданский долг там смогут почти 900 тысяч местных жителей. На депутатские мандаты в северном регионе страны претендуют около 3,5 тысяч кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свежая выпечка: пирожки, ароматные булочки и даже торт по давно забытому рецепту. Предвыборная гонка — горячая пора не только для кандидатов и Центризбиркома. У кондитеров программа максимум — обеспечить кулинарными изысками все избирательные участки.

Ольга Павлюченко, главный технолог РУПП «Витебскхлебпром»:

Мы можем удовлетворить любой спрос. Выдавать свои секреты не будем. Конечно, есть какие-то ускоренные технологии. Кто-то стал выпускать с использованием ингредиентов, которые ускоряют созревание. Мы никогда не отходили от натуральности.

Кулинарные изыски далеко не единственный сюрприз для избирателей. Впервые, на участках для голосования будут предлагать не только продовольственные товары, причем многое со скидками.

Светлана Шитикова, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Ассортимент продукции будет очень широк: продовольственные товары, продукция собственного производства, непродовольственные товары (одежда, обувь, инвентарь для садово-огородных работ, косметика, парфюмерия, белье. Более 100 фирменных магазинов подготовили для минчан подарки. Специальные ценовые предложения ждут покупателей и избирателей в этот день от универмагов города.

Так что в день выборов можно не только выполнить гражданский долг, но и совместить его с приятным и полезным: пополнить продовольственные запасы и сэкономить на выгодных покупках. Обещают удивить и развлекательной программой.

Андрей Стригельский, директор гимназии №36 Минска:

В нашей гимназии убудут работать три избирательных участка. Ожидается большое количество избирателей. Мы постараемся создать для них хорошее настроение, будет организована культурно-досуговая программа, концертная программа, где ребята выступят со своими лучшими творческими номерами.

На Минщине в первый день досрочного голосования на выборах депутатов местных Советов пришли на участки более 3% избирателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.