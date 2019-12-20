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Михаила Мясниковича утвердили председателем коллегии ЕЭК

20 декабря 2019 14:02
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Новости Беларуси. В 2020 году председательствовать в органах Евразийского экономического союза – Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России  

Михаила Мясниковича утвердили председателем коллегии ЕЭК -1

Перед Минском стоит сложная задача – евразийское пространство из площадки для геополитических игр превратить в центр «Большого евразийского партнёрства». Лидеры стран уже определись с кандидатурой председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Поздравления принимает Михаил Мясникович.     

Михаил Мясникович: «Каждая моя новая должность в определённой степени пугала. Я всё время переживал, что не справлюсь»   

# ЕАЭС # Михаил Мясникович # Фотофакт

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