Михаил Мясникович: «Каждая моя новая должность в определённой степени пугала. Я всё время переживал, что не справлюсь»

Я в 36 лет стал министром. Из секретаря Минского горкома партии. Мне запомнилось, что в первую неделю моей работы по правительственному телефону мне два раза позвонил премьер-министр – председатель Совета Министров БССР Михаил Васильевич Ковалев: «Как у тебя дела? Не растерялся ты? Какие ты документы изучаешь? Я бы рекомендовал тебе это, это, это…».

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь: Да они все, по-моему, такие. Каждая моя новая должность в определённой степени пугала. Я искренне говорю: я всё время переживал, что я не справлюсь. И это, наверное, дополнительно мобилизовало меня на то, чтобы учиться, постигать, с кадрами работать.

Я говорю: «Ну, вот собираюсь, поеду в Витебск в командировку – там сложная ситуация». «Не надо тебе туда ехать, не надо. Есть там на местах – есть обком, есть облисполком. Они с этими вопросами, которые ты мне назвал, разберутся. Ты разберись, что такое министерство». Хотя, я вырос из этой среды.