Единые рынки энергоносителей, транспорта и кооперация. На саммите ЕАЭС рассмотрят 11 вопросов

Новости Беларуси. В Петербурге 20 декабря пройдет саммит ЕАЭС. Новостей ждут в пяти странах Союза, а Беларусь – ещё и со встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета ещё утром. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту «Пулково».







Ожидается, что встреча лидеров евразийской пятерки пройдет в узком и расширенном составах. Среди основных тем для обсуждения – итоги развития интеграционного взаимодействия в 2019 году. Президенты не обойдут вниманием имеющиеся проблемы и перспективы совместной работы в 2020-м.





До начала саммита глава государства проводит двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Это продолжение переговорного процесса по экономической интеграции. Может, встреча на Неве станет более плодотворной, чем в Бочаровом ручье. Хотя спорные моменты известны.





То, что Москва называет льготами, по мнению нашей стороны – равные условия. Если их нет – нет и дальнейшей интеграции. Не стоит забывать, что именно Союзное государство является маяком для экономического сближения и для Евразийского экономического союза.

Единые рынки энергоносителей и транспорта, тогда и европейские квоты-дозволы потеряют актуальность. Промышленная и научная кооперация. Повестка ЕАЭС, как под копирку, отражает актуальные темы Союзного государства. А без их решения Евразийское экономическое пространство так и останется площадкой для геополитических игр. Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге: какие темы планируют обсудить