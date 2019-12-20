Президент Беларуси отмечает колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией, в том числе по линии союзного строительства.

Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил 20 декабря в Санкт-Петербурге на встрече с Владимиром Путиным.

Президент Беларуси подчеркнул, что значительные достижения есть как в социальной сфере, так и в экономическом взаимодействии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сделано немало. Почему-то мы не всегда и не все говорим, что сделано. Мы действительно сделали очень многое. И не только в социальном плане, для наших людей. Мы очень многое сделали в экономике.

Глава государства отметил, что у Беларуси и России создано единое оборонное пространство, противовоздушная оборона, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб.

Александр Лукашенко:

Никаких проблем у России нет для полетов над Беларусью. Мы всегда обеспечиваем исключительно порядочно. У нас никогда не было с вами вопросов по поводу перевозок авиатранспортом. Наши аэропорты работают очень эффективно. Даже с нашими областями работают неплохо.

Президент Беларуси также заметил: «Мы всегда констатировали, что у нас нет никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам. У нас единая граница, таможня на западе. 110 млн тонн грузов перемещается сегодня с востока на запад и с запада на восток через Беларусь. Это работают единая таможня, граница».

Он также обратил внимание, что компания «Белоруснефть» вернулась к работе в России. Причем не только оказывает сервисные услуги, реанимируя старые месторождения, но и добывает нефть совместно с другими компаниями.

Александр Лукашенко:

Колоссальный прогресс. И в экономике, если говорить о людях, сегодня Беларусь покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 млн россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на 4. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию.

«Поэтому в принципе с развалом Советского Союза мы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере далеко друг от друга не ушли. Это тоже большое достижение этого договора (о создании Союзного государства. – прим.). Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства (не только с Прибалтикой или Украиной). Это тоже достижение, что нами сделано за последние годы. Но вы правильно сказали: есть над чем работать», – отметил глава государства.