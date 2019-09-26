Михаил Мясникович: «Я никогда не боялся сильных замов»

Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я никогда не боялся сильных замов. Я, наоборот, стремился к тому, чтобы заместители и руководители подведомственных организаций были сильными.