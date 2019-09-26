Прямой эфир

Михаил Мясникович: «Я никогда не боялся сильных замов»

26 сентября 2019 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Политик откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Я никогда не боялся сильных замов. Я, наоборот, стремился к тому, чтобы заместители и руководители подведомственных организаций были сильными.

И я считаю, что если руководитель окружает себя слабыми заместителями и руководителями, значит, он слаб сам – он боится, что из этой когорты может быть выделен человек, который его заменит. Поэтому он вытаптывает эту поляну, пустой её делает, и становится незаменимым.

# Государственная политика # Михаил Мясникович

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов»
26 сентября 2019 11:06

Александр Лукашенко: «Конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов»

Михаил Мясникович: «Каждая моя новая должность в определённой степени пугала. Я всё время переживал, что не справлюсь»
26 сентября 2019 10:22

Михаил Мясникович: «Каждая моя новая должность в определённой степени пугала. Я всё время переживал, что не справлюсь»

Слишком много досужих и неправильных разговоров об интеграции Беларуси и России – Александр Лукашенко
26 сентября 2019 09:26

Слишком много досужих и неправильных разговоров об интеграции Беларуси и России – Александр Лукашенко