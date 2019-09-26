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С какими темами Владимир Макей выступит на Генассамблее ООН?

26 сентября 2019 08:25
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Новости Беларуси. Беларусь озвучит свои инициативы на общей дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С какими темами Владимир Макей выступит на Генассамблее ООН?-1

Белорусскую делегацию в Нью-Йорке возглавляет министр иностранных дел. Владимир Макей уже провёл ряд переговоров. Прошли встречи со специальным представителем ЕС по вопросам прав человека Эймоном Гилмором, а также с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Судана, Кипра, Польши.

С какими темами Владимир Макей выступит на Генассамблее ООН?-4

А накануне белорусская сторона озвучила свою позицию во время дебатов высокого уровня Совета Безопасности ООН. Как отметил Владимир Макей, наша страна поддерживает развитие эффективных партнёрских отношений между ООН и региональными организациями в целях поддержания международного мира, безопасности и стабильности.

# ООН # Владимир Макей # Фотофакт

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