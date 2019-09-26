С какими темами Владимир Макей выступит на Генассамблее ООН?

Новости Беларуси. Беларусь озвучит свои инициативы на общей дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую делегацию в Нью-Йорке возглавляет министр иностранных дел. Владимир Макей уже провёл ряд переговоров. Прошли встречи со специальным представителем ЕС по вопросам прав человека Эймоном Гилмором, а также с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Судана, Кипра, Польши.