Президент Беларуси: «Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ 26 сентября заявил, что Украина должна быть единой и неделимой, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Это украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой. На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной.

Президент Беларуси привел в пример Югославию, которую поделили на части, проводили бомбардировки. «Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко также высказал свое отношение к жителям западных областей Украины, с которыми общался еще во время военной службы.

Александр Лукашенко:

Я познакомился с «враждебной» Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать.

Да, они более националистичны. А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?