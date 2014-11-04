Михаил Мясникович: Беларусь рассчитывает на дальнейшую нормализацию отношений с Евросоюзом

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на дальнейшую нормализацию отношений с Евросоюзом. Об этом 4 ноября заявил премьер-министр Михаил Мясникович на белорусско-литовском экономическом форуме в Могилеве.

По мнению руководителя Правительства, успех сотрудничества между двумя странами во многом определяется нормализацией белорусско-европейских отношений.

Уже выстроен достаточно активный диалог с Европейским союзом. А нашей стране и Литве нужно развивать долгосрочные экономические связи.

Могилев стал площадкой для проведения белорусско-литовского экономического форума не случайно. Этот регион является лидером в стране по привлечению прямых иностранных инвестиций, в том числе литовского капитала.

На данный момент там реализованы семь подобных инвестпроектов. Один из самых крупных – создание в свободной экономической зоне «Могилев» индустриального комплекса мебельной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Строительство литовского деревообрабатывающего предприятия в Могилеве началось в 2011. Поистине гигантский комплекс заработал уже через 2 года. Под одной крышей здесь изготовляют высококачественное ДСП, фанеру и корпусную мебель. Литовские бизнесмены вложили в комплекс более 100 млн. евро. Это крупнейшая так называемая прямая инвестиция предприятий сопредельного государства в Беларуси. На белорусской земле для иностранного бизнеса открылись выгодные возможности Таможенного союза и экспорта на рынки других государств — России, Казахстана, Средней Азии. Прибыльно такое сотрудничество и для нас: благодаря этому инвестпроекту появилось современное импортозамещающее мебельное производство, 1200 рабочих мест и солидная валютная выручка за счет экспорта производимой здесь продукции.

Сигитас Паулаускас, председатель правления Литовского деревообрабатывающего холдинга:

Мы инвестировали в производство, а правительство создало всю инфраструктуру. Без промедлений. Я был удивлен, что госпредприятия обязательны и придерживаются всех европейский стандартов.

Такие яркие примеры успешного партнерства далеко не единичны. И не ограничиваются уже реализованными инвестпроектами. К Беларуси, как к площадке для реализации собственных бизнес-идей, иностранцы проявляют неподдельный интерес. Неудивительно, что на сегодняшний белорусско-литовский экономический форум приехали более 200 представителей деловых кругов обеих стран.

Робертас Даргис, президент Конфедерации промышленников Литвы:

Одна из главных задач всех властей, строить такую бизнес-атмосферу, чтобы все креативные люди, которые умеют созидать, имели хорошую дорогу, чтобы делать это свободно. Их энергия, которая направлена в это русло и дает те плоды, которые очень нужны для всего общества.

Даже учитывая непростые отношения Евросоюза с Россией, европейские компании по-прежнему рассматривают Беларусь как выгодную и надежную площадку для ведения своего бизнеса.

Альгирдас Буткявичюс, премьер-министр Литовской Республики:

Литва всегда была заинтересована во взаимовыгодных экономических отношениях с Беларусью. И думаю, что после таких встреч наши экономические связи будут развиваться, станет больше инвестиций и сотрудничество будет укрепляться.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Эта интеграция двух больших экономических образований – Европейский союз, Евразийский экономический союз. И мы, своего рода, два государства (Беларусь и Литва) – это некий связующий мостик в этих отношениях. И, безусловно, это будет содействовать как укреплению доверия и торговли между экономическими образованиями, так и между нашими государствами.

Кроме уже существующих направлений в работе сегодня, белорусский премьер Михаил Мясникович предложил литовским инвесторам участие в совместных проектах с крупнейшими белорусскими и зарубежными банками. Беларусь, в свою очередь, готова рассмотреть любые предложения о создании современных конкурентоспособных производств по переработке сельскохозяйственной продукции и условия для ее выгодной реализации. Эти направления могли бы послужить дополнительным импульсом и в развитии промышленной интеграции двух стран.