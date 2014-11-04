Декрет Президента: В Парке высоких технологий в 2015 году разработок станет еще больше

Новости Беларуси. В Парке высоких технологий в 2015 году разработок станет еще больше. Это предусмотрено декретом Президента. В документе прописаны дополнительные наукоемкие направления, которыми смогут заниматься резиденты.

Теперь разместиться в Парке и пользоваться налоговыми льготами смогут компании, которые работают в смежных с IT-сферой направлениях.

Также предусмотрена возможность выполнения резидентами ПВТ работ и услуг по анализу, проектированию и программному обеспечению информационных систем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.